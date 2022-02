Da non perdere le anticipazioni settimanali di Un posto al sole delle puntate in onda su Rai 3 dal 14 al 18 febbraio 2022 alle 20:45 e su RaiPlay, dove possono essere rivisti gli episodi in replica. Nonostante sia San Valentino, nessuna delle coppie della soap sembra essere felice, anzi. Chiara e Nunzio ormai sono distanti anni luce, dopo gli ultimi avvenimenti che hanno distrutto le loro vite. Marina è confusa, sa di amare Fabrizio ma non riesce a resistere a Roberto che, in un modo o nell'altro, è sempre presente nel suo cuore e nella sua testa.

Rossella è in crisi con Riccardo, nervoso per il fatto che Virginia non gli voglia concedere la separazione consensuale. E poi c'è il povero Samuel che, a un passo dal coronare il suo sogno d'amore con Speranza, si trova davanti a un inaspettato e crudele scherzo del destino. Occhio a Franco, sempre più distante da Angela. Katia, che non ha mai nascosto di provare un forte sentimento nei suoi confronti, inizierà così ad accorciare le distanze.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimana 14-18 febbraio 2022

Non c'è pace per Rossella, che ha scoperto che Corrado sta per morire. Ornella ha provato a farle forza, ma è difficile per lei accettare che un ragazzo così giovane abbia il destino già segnato.

Come se non bastasse, Riccardo è distante e cinico. Il suo nervosismo è causato dall'ostinazione di Virginia, che non ha alcuna intenzione di concedergli la separazione ma, al contrario, lo rivuole nella sua vita a tutti i costi.

Nel frattempo, Marina sarà confusa sui suoi sentimenti. Dopo la decisione di partire, sarà comunque tormentata dal pensiero per Roberto.

Approfittando dell'assenza di Giordano, Lara tenterà nuovamente di farsi largo nella vita di Roberto, puntando sulle sue abili arti manipolatorie. Ferri, nel frattempo, penserà bene di approfittarsi del momento di fragilità di Chiara per ottenere il massimo profitto dalla compravendita delle azioni del gruppo Petrone.

Franco e Katia si avvicinano, anticipazioni Upas

Le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole della prossima settimana dal 14 al 18 febbraio 2022 raccontano poi che Katia sarà in crisi con il suo compagno, che non si rassegnerà a perderla.

Franco, invece, realizzerà di essere sempre più distante da Angela, trovandosi così per l'ennesima volta vicino a Katia, che non ne sarà affatto dispiaciuta. Nascerà una nuova coppia?

Nunzio, con il suo comportamento aggressivo, farà preoccupare la madre dopo un acceso scontro che lo vedrà faccia a faccia con Roberto. Ancora profondamente innamorato di Chiara, ormai scivolata nel tunnel della dipendenza, rischierà di mettersi in guai seri.