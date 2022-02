Nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 febbraio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne, il programma dedicato ai sentimenti condotto e ideato da Maria De Filippi. Come sempre, non mancano sul web le anticipazioni esclusive di ciò che è accaduto in studio nel corso della registrazione. La nuova puntata sarebbe stata caratterizzata da una discussione tra due cavalieri del trono over, Armando Incarnato e Diego, ex corteggiatore della dama bresciana Ida Platano.

Armando Incarnato e Diego: tensione nello studio di Uomini e Donne

Tra Armando Incarnato e Diego, tutto sarebbe iniziato quando l'ex di Ida Platano ha raccontato un episodio che è accaduto in un centro commerciale.

L'uomo si trovava in compagnia di sua nipote, quando un signore si è avvicinato per chiedergli un video saluto. Anche se gli è stato detto di essere un amico di Armando, Diego ha accettato e per educazione ha registrato il breve video.

Armando ha ritenuto che questo comportamento sia stato incoerente e irrispettoso nei confronti della redazione e del programma. A un certo punto i due si sarebbero alzati in piedi muso a muso. Il tronista Luca Salatino e una persona della redazione sarebbero dovuti intervenire per separarli ed evitare che arrivassero alle mani. Dalle anticipazioni si apprende poi che sarebbero apparsi molto su di giri. Una brutta pagina del programma, una scena che potrebbe non essere mandata in onda.

Le altre anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne: trono classico

Sempre riguardo il trono over, Ida Platano continua serenamente la conoscenza con Alessandro. Gemma Galgani invece ha chiuso la frequentazione con il signore che era venuto per lei la scorsa puntata. Sara ha messo fine alla conoscenza con Giovanni perché convinta gli piaccia ancora Daniela.

L'uomo è stato molto attaccato dal pubblico e ne ha suscitato l'ilarità quando ha ammesso di non sapere cosa fare. Gianni lo ha messo in difficoltà dicendogli che d'ora in poi lo terrà sott'occhio. Passando al trono classico, Maria ha cominciato parlando con Matteo Ranieri. La corteggiatrice Federica è ritornata in studio e i due hanno cercato di chiarirsi.

Grazie a Maria, si sono abbracciati e hanno ballato insieme. Terminato il ballo, Matteo è uscito dallo studio e non vi ha più fatto ritorno. Ha comunque detto che non andrà a cercare Denise. Luca Salatino è uscito con Lilly e le cose tra loro stanno procedendo bene. Per lui sono scese quattro nuove ragazze. Luca però è entrato quasi a fine puntata e per questo se ne è parlato veramente poco.