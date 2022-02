Una doccia fredda per Rossella nelle nuove puntate di Un Posto al Sole: le anticipazioni degli episodi di febbraio 2022 la vedranno davanti alla prima, grande, sfida professionale ed esistenziale. Come può un ragazzo così giovane essere condannato alla morte? Questo è ciò che penserà Rossella quando scoprirà che uno dei suoi migliori amici, Corrado, è in fin di vita. E sarà proprio lei che avrà il difficile compito di comunicargli la notizia. I problemi per Ross non sono finiti. Riccardo, di ritorno da Bolzano, non avrà novità confortanti sulla sua separazione, in quanto Virginia non ha alcuna intenzione di lasciarlo libero.

Un Posto al Sole, anticipazioni di febbraio 2022

Nel dettaglio, nelle nuove puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda nel mese di febbraio, Rossella si recherà sul posto di lavoro come sempre. Al Pronto Soccorso però arriverà una persona che conosce molto bene, Corrado. Sono anni che i due ragazzi non si vedono, ma Martucci ricorda benissimo quando la 'secchiona' Ross gli passava tutti i compiti. Erano bei tempi quelli, fatti di divertimento e di spensieratezza.

Corrado ha fortissimi dolori di pancia che preoccupano Rossella. Dopo gli accertamenti medici, arriva la triste verità: ha un tumore al pancreas, ormai inoperabile.

Rossella deve dire a Corrado che sta per morire

Le anticipazioni di Un posto al sole vedono Rossella devastata, ma è proprio lei che deve dare la terribile notizia a Corrado.

Per lei è una doccia fredda e viene travolta da una crisi professionale ed esistenziale: perché un ragazzo pieno di vita è condannato a vivere ancora poco tempo?

Riccardo, nel frattempo, torna da Bolzano dove si è recato per incontrare Virginia e parlare della loro separazione. Vedendo Rossella in quelle condizioni, tenterà di farle forza, ma senza grandi risultati.

La profonda crisi di Rossella in Un Posto al Sole

Continuando con gli spoiler di Upas del mese di febbraio 2022, Riccardo metterà al corrente Ross della difficile situazione legata al suo matrimonio. Virginia, a quanto pare, non ha intenzione di concedergli la separazione perché vuole stare ancora con lui: un'altra notizia che manderà ulteriormente in crisi Rossella.

Intanto, Corrado deve provare a metabolizzare il fatto di avere una malattia incurabile. Rossella gli starà vicino, spronandolo a combattere, comunque vada. Riccardo avrà poi un'idea per far tornare il sorriso, almeno per un po' di tempo, allo sfortunato ragazzo. Questo gesto commuoverà Rossella, che inizierà a capire che la professione scelta la metterà spesso davanti a momenti come questo. Starà a lei saper gestire le emozioni.