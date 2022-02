Nell'episodio di Un posto al sole, andato in onda martedì 8 febbraio, è stato presentato ai telespettatori il personaggio di Corrado, interpretato da Alessandro Orrei. L'ingresso di un amico di scuola di Rossella aveva portato molti fan a ipotizzare che ci fosse la possibilità di vedere una nuova storia d'amore tra i due. In effetti tale personaggio ha mostrato sin da subito di essere decisamente esuberante e di avere, quindi, tutte le carte in regola per bilanciare la seriosità della giovane dottoressa. Lo sviluppo delle prima battute poteva in effetti suggerire una trame simile ma, a quanto pare, gli sceneggiatori hanno pensato a qualcosa di totalmente diverso.

Presto questa storyline assumerà, infatti, toni sempre più cupi fino a volgere verso un epilogo fortemente drammatico.

Un posto al sole, anticipazioni febbraio: Corrado ha un tumore

Corrado (Alessandro Orrei) è stato presentato agli spettatori come un amico di scuola di Rossella (Giorgia Gianetiempo) un po' scapestrato. I due hanno, infatti, iniziato a dialogare amabilmente all'ingresso dell'ospedale, parlando del loro passato scolastico, tuttavia è stato chiaro sin da subito che qualcosa non andasse per il verso giusto. Il giovane lamentava, infatti, un forte dolore all'addome e, purtroppo, la spiegazione di tali sintomi non risulterà essere banale. Nelle prossime puntate verranno confermati i sospetti di Ornella (Marina Giulia Cavalli) e della dottoressa Graziani.

La massa sospetta, evidenziata dalle prime analisi, è un tumore al pancreas molto aggressivo e non operabile.

Un posto al sole, trame 14-18 febbraio: Rossella sta per crollare

Nei prossimi episodi, Rossella entrerà in un stato di forte crisi esistenziale e professionale. La giovane sta imparando a gestire pazienti e a dare brutte notizie, ma come si può accettare che un ragazzo così giovane e pieno di vita, per giunta suo amico, possa affrontare un destino così infausto?

La narrazione si soffermerà molto su questo punto analizzando lo stato mentale di Ross, che inizierà a mettere in discussione il suo ruolo di medico. Sarà Riccardo (Mauro Racanati) però a scuotere la giovane dal suo torpore. La giovane dottoressa, infatti, ritroverà le motivazioni per andare avanti e infonderà il coraggio a Corrado per farlo lottare.

Un posto al sole, puntate dal 14 al 18 febbraio: Corrado potrebbe morire

Cosa ne sarà di Corrado? Purtroppo le anticipazioni non danno segnali molto confortanti, a quanto pare infatti le condizioni del giovane peggioreranno rapidamente. La scelta degli sceneggiatori non è stata di certo casuale, un quadro clinico simile suggerisce infatti un epilogo che potrebbe essere tanto drammatico quanto rapido. Difficile capire se, effettivamente, Corrado morirà, ma sta di fatto che tale esperienza segnerà profondamente il personaggio di Rossella.