Continuano le vicende inedite de Il Paradiso delle Signore 6 che anche nei primi giorni di marzo riserverà ai telespettatori avvincenti colpi di scena. Il piano di Dante Romagnoli contro Vittorio sarà al centro delle trame e Umberto avrà ancora un ruolo importante nella vicenda. Nelle due puntate conclusive della prima settimana di marzo, giovedì 3 e venerdì 4, Stefania continuerà a sospettare che sia accaduto qualcosa tra il padre e la compagna, mentre il commendatore Guarnieri penserà di commettere un gesto estremo per colpire Romagnoli.

Spoiler Il Paradiso delle signore 6 del 3 marzo: Umberto rivela a Vittorio di aver venduto le quote

Giovedì 3 marzo 2022 Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) rivelerà a Vittorio (Alessandro Tersigni) un'amara verità. Il commendatore confesserà al genero di avere venduto a Dante Romagnoli (Luca Bastianello) le sue quote azionarie del Paradiso delle signore. Conti non reagirà bene alla notizia, specialmente perché l'acquirente è il suo più acerrimo nemico. Nonostante ciò, il marito di Marta si dichiarerà pronto a salvare il grande magazzino. Il banchiere ammirerà la tenacia del direttore e vorrà aiutarlo concretamente a fermare l'imprenditore statunitense. Nel frattempo, secondo le anticipazioni ufficiali della soap, Irene (Francesca Del Fa) e Dora (Mariavittoria Cozzella) faranno il possibile per confortare Maria (Chiara Russo).

Da quando avrà scoperto il tradimento di Rocco (Giancarlo Commare), la ragazza non sarà più la stessa. e le amiche cercheranno di risollevarle il morale.

Stefania resta turbata dalle insinuazioni di Marco

Maria Puglisi continuerà ad essere sopraffatta della disperazione a causa del tradimento di Rocco. Le amiche cercheranno di risollevarle il morale, ma la giovane sarta non darà segni di ripresa.

Anzi, in preda allo sconforto, deciderà di scrivere una lettera al fidanzato. Sempre nella puntata in onda il 3 marzo, a casa Colombo la situazione apparirà più serena, ma Stefania (Grace Ambrose) continuerà a percepire che qualcosa è cambiato tra suo padre Ezio (Massimo Poggio) e la compagna Veronica (Valentina Bartolo). Oltretutto, Marco (Moisè Curia) farà delle insinuazioni che la turberanno.

Nel frattempo, Anna (Giulia Vecchio) confesserà a Salvatore (Emanuel Caserio) di trovarsi in una situazione complicata con la piccola Irene. La ragazzina, infatti, non vuole trasferirsi a Milano. Intanto, dopo aver rivelato a Vittorio di aver venduto le quote del Paradiso delle signore, Umberto ne parlerà con Flora (Lucrezia Massari) e deciderà di fare le sue mosse.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, puntata del 4 marzo: Dante restituisce la lettera a Umberto

Nella puntata de Il Paradiso delle signore 6 in onda venerdì 4 marzo Umberto pianificherà un modo per colpire Dante. Il banchiere arriverà a pensare di commettere un gesto estremo per minacciare Romagnoli, ma alla fine il suo piano andrà in fumo.

Nel frattempo, Stefania affronterà Maria per darle uno scossone che la faccia reagire. Le anticipazioni della soap rivelano che la ragazza le suggerirà di non continuare a disperarsi e di prendere in mano la situazione. La sarta, spinta dalle parole dell'amica, deciderà di partire per Roma per parlare faccia a faccia con Rocco. Intanto, Vittorio non perderà la speranza di riprendersi il grande magazzino, ma in cuor suo sentirà di aver subito una pesante sconfitta. Nel frattempo, come accordato, Dante restituirà al commendatore Guarnieri la lettera incriminante.