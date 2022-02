Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 7 all'11 marzo, verrà dato ampio spazio alle vicende del piccolo Jimmy. Micaela, che sta vivendo un dramma personale, paleserà le sue intenzioni di portare via con lei suo figlio, a Berlino. Niko, di fronte al rischio reale di perdere il bambino, verrà preso dalla disperazione, mentre Giulia proverà a parlare con Serena. Nel frattempo Renato porterà avanti una sua personale iniziativa per risolvere la delicata situazione.

Un posto al sole, anticipazioni dal 7 all'11 marzo: il dramma di Micaela

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Manuela (Gina Amarante) deciderà di parlare a Serena del terribile segreto che nasconde l'altra gemella. Purtroppo le anticipazioni non rivelano di cosa si possa trattare, ma sottolineano che Micaela (Gina Amarante) stia vivendo un forte dramma. A quanto pare la ragazza, dietro una facciata di allegria e menefreghismo, cela una situazione molto delicata che la opprime tremendamente e che l'ha spinta a prendere questa decisione. La giovane, però, ha deciso di tenere tutto dentro di sé per non apparire fragile agli occhi degli altri. Nel frattempo Niko (Luca Turco) verrà a conoscenza del progetto di quest'ultima di portare suo figlio, via con sé, a Berlino.

Un posto al sole, trame 7-11 marzo: Niko rischia di perdere Jimmy

Niko, dinanzi alla richiesta di Micaela, non saprà come comportarsi e deciderà così di chiedere aiuto ai suoi genitori. La sensazione è che la ragazza non voglia solo passare più tempo con Jimmy (Gennaro De Simone) ma che sia intenzionata a portare via il bambino, per sempre, a suo padre.

Le anticipazioni non forniscono molti dettagli sulla richiesta della madre, ma confermano che Niko rischierà seriamente di perdere suo figlio e questo farà salire la tensione alle stelle. Il giovane Poggi, disperato dal precipitare degli eventi, deciderà quindi di chiedere aiuto ai suoi genitori.

Un posto al sole, puntate dal 7 all'11 marzo: Giulia e Renato intervengono

Renato (Marzio Honorato) dinanzi alla richiesta di aiuto di suo figlio, prenderà un'iniziativa inaspettata per risolvere la situazione. Purtroppo, però, non vengono svelati i dettagli del piano dell'uomo. Nel frattempo Giulia (Marina Tagliaferri) intraprenderà una via più diplomatica e proverà a parlare di quello che sta succedendo con Serena (Miriam Candurro). La mamma di Niko chiederà aiuto alla donna e si appellerà a lei per il bene di Jimmy. Resta da capire cosa farà la sorella maggiore della famiglia Cirillo dinanzi a tale richiesta, dal momento che lei conosce il terribile segreto che opprime Micaela.