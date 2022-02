Su Rai 1 prosegue l'appuntamento con Vostro Onore, la nuova fiction del lunedì sera con protagonista Stefano Accorsi. Lunedì 7 marzo, in prime time, andrà in onda la seconda puntata prevista di questa prima stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena.

Le anticipazioni sui nuovi episodi rivelano che Vittorio e Nino si ritroveranno entrambi messi in pericolo e per loro non sarà affatto facile riuscire a gestire la situazione.

Anticipazioni Vostro Onore seconda puntata: Miguel scopre un altro giro di droga

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa seconda puntata di Vostro Onore che sarà trasmessa il 7 marzo in prima visione assoluta Rai, rivelano che Ludovica riferirà a Vittorio quella che è la nuova posizione di Nino.

Intanto, Vittorio e Salvatore si muovono nell'illegalità per far sparire un'altra macchina che in questo modo riuscirebbe a smascherare la loro messa in scena.

Intanto Danti decide di smuovere un po' le acque e di utilizzare degli informatori che possano muoversi tra i Silva e captare così delle informazioni che potrebbero essere fondamentali.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché Miguel in questa seconda puntata della fiction Rai, verrà a conoscenza di un nuovo giro segreto di droga che viene gestito dal fratello Diego e da uno dei suoi, Carlos, che finirà in manette.

Nino e Vittorio in serio pericolo: anticipazioni Vostro Onore di lunedì 7 marzo

E poi ancora, le anticipazioni di questo nuovo appuntamento con Vostro Onore che sarà trasmesso lunedì 7 marzo in prima visione assoluta Rai, rivelano che finito in carcere, Carlos comincerà a pianificare di uccidere Nino.

A questo punto, Vittorio si metterà all'opera per far sì che Nino venga inserito in un programma di protezione e, in questo modo, finirà per spingersi sempre più nel baratro dell'illegalità.

Come se non bastasse, pur senza saperlo, Vittorio comincerà a danneggiare i traffici illeciti di Filippo che, a sua volta, comincerà ad organizzare la sua vendetta.

La nuova fiction Vostro Onore sfida le fasi finali del GF Vip

Insomma una seconda puntata, quella di Vostro Onore, che si preannuncia particolarmente scoppiettante e intensa di colpi di scena per tutti gli spettatori che si appassioneranno a questa nuova serie che dovrà sfidare le fasi finali del Grande Fratello Vip 6.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini si avvia verso le battute conclusive e, sarà proprio la fiction con Stefano Accorsi a sfidare anche la finalissima di questa sesta fortunata edizione, prevista per lunedì 14 marzo in prime time.

Chi avrà la meglio dal punto di vista auditel? La Serie TV con Accorsi riuscirà ad imporsi sul reality show Mediaset? Al pubblico l'ardua sentenza finale.