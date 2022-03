Domenica 6 marzo andrà in onda l'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, prima dell'avvio del serale.

Durante queste settimane, gli allievi della scuola sono stati messi a dura prova per cercare di dimostrare quanto valgono e di meritare le maglie dorate. In particolare, alcuni di loro non hanno retto lo stress. Ad esempio Christian Stefanelli ha cercato, più volte, di abbandonare la scuola. Fortunatamente LDA, Alex, Maria, i suoi genitori e persino Raimondo Todaro, sono riusciti a farlo ragionare.

Amici 21, gara dei cantanti della scuola

Nel corso dell'ultima puntata di Amici 21, che andrà in onda domenica 6 marzo a partire dalle ore 14, Beppe Vessicchio sarà chiamato in studio per giudicare la gara corale dei cantanti della scuola.

Stilerà una classifica, la quale vedrà al primo posto LDA, seguito da Calma, Gio Montana e, come ultimo, Crytical.

Per quanto riguarda la gara cover, verrà chiamato in studio Malgioglio, il quale stilerà la sua lista. Crytical si esibirà con "Nessuno vuole essere Robin" ; LDA canterà "Prima di andare via" e Gio Montana si esibirà con "Superclassico". Al primo posto si posizionerà Gio Montana con 9, seguito da Luigi con 8,5, Crytical con 8 e LDA con 7,5. All'ultimo posto, invece, si troverà Calma con 7-.

Amici 21, altre anticipazioni sulla puntata

Durante la prossima puntata di Amici 21, ci sarà anche l'ultima gara decisiva di ballo. A giudicarla verranno chiamati tre professionisti, tra i quali anche Kledi.

Al primo posto si posizionerà Alice con 7,8, seguita da Christian con 7,7, Leonardo con 7,6 e, infine, nuovamente Nunzio con 7. Non mancheranno le discussioni tra Nunzio e la maestra Celentano.

Inoltre, Maria chiederà agli allievi con la maglia dorata di indicare chi tra loro dovrà esibirsi. Otterranno più voti Carola, Serena, Alex e Sissi.

Carola si esibirà con una coreografia totalmente lontana dal suo stile, sui tacchi. Serena, invece, eseguirà un pezzo modern. Sissi presenterà il suo nuovo inedito alle radio. Anche Crytical presenterà un suo nuovo inedito.

Infine, Michele Bravi sarà l'ospite speciale della puntata. In più, verrà presentato il direttore artistico del serale: Stéphane Jarny ed entrerà in studio accompagnato da Christian Lo Presti.

Amici 21, l'assegnazione delle maglie

Nel corso dell'ultima puntata di Amici 21, gli allievi della scuola avranno tutti la possibilità di avere le maglie dorate. Dopo tantissime pressioni e lo stress subito in queste settimane, tutti loro potranno accedere all'ambito serale. In particolare, Luigi otterrà la sua maglia poiché risulterà essere il migliore nelle classifiche generali.

Anche se Calma e Crytical si posizioneranno agli ultimi posti nelle due gare della prossima puntata, i loro insegnanti li premieranno con le maglie. Pertanto, nessuno dovrà abbandonare la scuola e potranno tutti proseguire il loro percorso insieme. Anche Gio Montana, che era stato scartato da Anna Pettinelli dopo sole due settimane dal suo ingresso nella scuola, avrà la possibilità di dimostrare il suo potenziale durante il serale, nella squadra del suo nuovo insegnante, Rudy Zerbi.

Invece, Christian sarà votato da tutti i suoi compagni come allievo più meritevole di ricevere la maglia dorata.

Alcuni momenti divertenti della prossima puntata

Non mancheranno i momenti simpatici che contraddistinguono da sempre il programma. In particolare, saranno mostrati dei video divertenti sugli allievi della scuola. In uno saranno mostrati Christian, Leonardo e Nunzio mentre stileranno la lista delle ballerine ritenute da loro più belle.

Inoltre, sarà mostrato un video simpatico su Alex. Sembra che il giovane cantante, ogni volta che si esibisce un suo compagno, muove la testa come un metronomo.

Non mancheranno, ovviamente, i battibecchi tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Infine, stando a quanto pubblicato sul web, sembra che durante la registrazione, ci sia stato un abbraccio tra Luigi e Carola.