La finale del GFVip è agli sgoccioli: il Reality Show terminerà il prossimo 14 marzo. A poche ore dalla messa in onda della 46ª puntata, Davide Silvestri ha reso nota la sua strategia per una ipotetica catena di salvataggio. Senza giri di parole l’attore milanese ha rivelato di voler salvare Barù, Giucas Casella e Soleil Sorge.

La strategia di Silvestri

Nella puntata di lunedì 28 febbraio, i “vipponi” sono stati colti di sorpresa con una doppia eliminazione. A loro insaputa, i concorrenti hanno dovuto creare una catena di salvataggio dalla quale sono stati esclusi Miriana Trevisan e Antonio Medugno.

Nonostante i gieffini non siano al corrente di quanto accadrà in puntata, nel pomeriggio di giovedì 3 marzo alcuni di loro hanno ipotizzato le dinamiche. In particolare, Davide Silvestri ha spiegato a Barù la sua catena di salvataggio: “Se capito io posso fare a te per primo”. A quel punto l’attore ha consigliato al food blogger toscano di optare per Giucas Casella è così via. Silvestri si è raccomandato con Barù: “Tu idem, tu farai me io Giucas”. Durante l’accordo Davide ha pensato a Soleil che nessuno l’avrebbe salvata.

Successivamente Davide ha ipotizzato se ad iniziare la catena fosse Soleil: “Sappiamo chi salva, la scorsa settimana ha scelto Giucas”.

Davide pensa al biglietto di ritorno

Davide Silvestri attualmente si trova al televoto con Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Antonio Medugno e Giucas Casella.

Durante la chiacchierata pomeridiana con Barù, l’attore ha strizzato l’occhio al biglietto di ritorno: “Ragazzi ce l’ha uno tra me e Giucas”. Il diretto interessato ha immaginato se fosse lui ad avere la possibilità di tornare in casa. Poi, rivolgendosi a Soleil Sorge ha immaginato un suo ipotetico ritorno al GFVip dopo una eventuale eliminazione: “Se torno e senti aprire la porta, corri lì a fare la pazza con me”.

Per chi non avesse seguito il reality show, uno dei biglietti di ritorno è già stato trovato da Miriana Trevisan.

Biagio D’Anelli sbotta con Silvestri

La strategia messa in atto da Davide Silvestri non è passata inosservata a Biagio D’Anelli. Su Instagram, l’ex gieffino ha sparato a zero con l’attore: “Organizzare una catena di salvataggio ed escludere Miriana e Manila lo trovo di pessimo gusto”.

Secondo Biagio, Barù avrebbe dovuto salvare Jessica Selassié e non Soleil. Per D’Anelli, Davide non merita un commento visto che si è accordato con tutti su chi mandare al televoto.

A tal proposito, Biagio D’Anelli ha precisato che fortunatamente la gente vede e sente tutto quello che accade nella casa di Cinecittà. Dunque, i telespettatori del reality sapranno come comportarsi.