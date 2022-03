Nella giornata di giovedì 3 marzo si è svolta la registrazione della puntata di Amici che andrà in onda su Canale 5 domenica 6 marzo. Nel corso delle riprese ci sono state importanti novità e colpi di scena per gli allievi della scuola di Maria De Filippi. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che tutti gli alunni del talent show andranno al serale. Anche Lda e Luigi hanno ottenuto accesso alla fase finale del programma di Canale 5, riuscendo a convincere Rudy Zerbi. Malgioglio ha valutato le esibizioni dei cantanti, che si sono esibiti con le cover.

Amici, registrazione del 3 marzo: Lda, Luigi e tutti gli altri allievi della scuola vanno al serale

Nella registrazione di giovedì 3 marzo c'è stato un colpo di scena, perché tutti gli studenti della scuola sono riusciti a conquistare un posto nella fase finale della trasmissione di Canale 5. Anche Lda e Luigi saranno presenti nelle puntate serali del programma di Maria De Filippi. I due allievi di Rudy Zerbi, infatti, non avevano ottenuto ancora l'ambita felpa, in quanto il professore aveva anticipato ai suoi studenti che per potere garantirsi l'accesso alla fase finale del talent, avrebbero dovuto fare esibizioni sensazionali. Le anticipazioni diffuse in rete rivelano che i due cantanti sono riusciti a convincere Rudy ottenendo la felpa.

Amici, puntata del 6 marzo: Lda e Luigi convincono Rudy Zerbi

Per riuscire a convincere il loro insegnante, Luca D'Alessio (Lda) e Luigi si sono esibiti davanti a Rudy Zerbi. Per tentare di accedere al serale, Lda ha cantato un brano di Massimo Ranieri, Perdere l'amore. Al momento, non è chiaro se l'allievo della scuola di Amici abbia rivisitato la canzone o se abbia cantato la versione originale.

Luigi Strangis, invece, ha suonato quattro brani diversi ed è riuscito a ottenere la felpa per la fase finale del programma di Maria De Filippi.

Amici, anticipazioni 6 marzo: Malgioglio valuta i cantanti nella gara cover

Durante la registrazione non sono mancati gli ospiti in studio. Le anticipazioni rivelano che Malgioglio ha valutato le esibizioni dei cantanti nella gara cover e Gio Montana si è classificato primo con un nove.

Anche il maestro Vessicchio ha stilato la classifica degli allievi ed Lda è risultato primo. I ballerini sono stati giudicati da tre esperti di danza, fra cui Kledi: nella classifica Alice è arrivata prima, mentre Nunzio ultimo. Per ulteriori dettagli non resta che attendere lo speciale di Amici, in onda domenica 6 marzo dalle 14 circa su Canale 5.