La vicenda che vede protagonista Gloria Moreau è una delle più avvincenti della sesta edizione de Il Paradiso delle Signore. La donna è la madre naturale di Stefania, e pur di stare accanto alla figlia, si è fatta assumere come capocommessa del grande magazzino. Tuttavia, nascondere la sua vera identità non risulta affatto facile, soprattutto dal momento in cui è tornato Ezio a Milano. Il marito, nel rivederla, ha subito uno shock, considerando anche si è rifatto una vita insieme ad un'altra donna. Stando alle anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi la prossima settimana, Stefania, dopo essere stata assalita dai dubbi, giungerà alla conclusione che Gloria è sua madre.

La signorina Moreau, a questo punto, non potrà fare altro che confermarle di essere la mamma da lei creduta morta. Per la ragazza sarà un duro colpo, essendo sempre sentita molto legata alla donna, si sentirà tradita a causa delle bugie che le sono state dette. Gli spoiler aggiungono anche che la giovane Colombo, in preda alla disperazione, scapperà. Da sottolineare che, in questo caso, si tratta di ipotesi, e non di anticipazioni ufficiali, Stefania potrebbe far perdere le sue tracce e non far mai più ritorno a Milano.

Il Paradiso: Stefania capirà che Gloria è sua madre

Gloria, capocommessa de Il Paradiso delle Signore, è la vera madre di Stefania. La ragazza, tuttavia, sa che la madre è morta quando lei era molto piccola.

Moreau, difatti, è stata costretta a lasciarla nel momento in cui si è ritrovata invischiata in una brutta storia. La donna, infatti, al tempo esercitava la professione dell'ostetrica, e fu accusata ingiustamente di procurare aborti. Per evitare il carcere, e per tutelare la professione ed il buon nome del marito Ezio, scappò via senza dare più notizie per anni.

Dopo anni Gloria, che al contempo è diventata una ricca ereditiera, si è fatta assumere al grande magazzino per stare al fianco di Stefania. Fra le due si è instaurato un rapporto speciale, nonostante Stefania abbia a lungo ignorato la vera natura del loro rapporto. Tuttavia, stando alle anticipazioni, nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso, la giovane Colombo inizierà a mettere insieme i pezzi, giungendo alla conclusione che Gloria non è altro che la sua mamma.

Il Paradiso: Moreau respinta dalla figlia

Stefania, dopo aver intercettato una lettera scritta da Gloria, capirà che la donna è in realtà sua madre. A questo punto la capocommessa de Il Paradiso non potrà fare altro che confermare i sospetti della ragazza. Come prevedibile, la giovane Colombo non reagirà bene a questa notizia. Si sentirà tradita proprio dalla persona con cui aveva instaurato un rapporto speciale senza sapere che si trattasse della donna che l'ha messa al mondo. Gloria proverà ad avere un dialogo con la figlia, tuttavia la ragazza le negherà ogni forma di comunicazione. Per la signorina Moreau sarà molto doloroso essere respinta dalla figlia, e purtroppo per lei si avvererà ciò di cui aveva paura: perdere Stefania.

Stefania potrebbe lasciare definitivamente la città

Stefania, presa dallo sconforto, deciderà di scappare, dato che non riesce a far ritorno a casa. Uscendo dal campo delle anticipazioni, e formulando delle ipotesi, potrebbe succedere che la ragazza non faccia più ritorno a Milano. La giovane Colombo potrebbe far perdere le proprie tracce, poiché non riesce, almeno per il momento, ad affrontare questo dramma familiare. Del resto Stefania è stata tradita anche dal padre, che le ha sempre raccontato bugie riguardo la madre. Se così fosse, Ezio e Gloria vivrebbero momenti di grande tensione, senza sapere dove si trova loro figlia.