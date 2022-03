La puntata di Amici di Maria De Filippi in onda domenica 6 marzo vedrà tutti e sedici gli allievi della classe accedere al serale. Tutti quanti quindi, accederanno alla fase finale del programma al via il prossimo 19 marzo. Anche Gio Montana quindi, verrà premiato dal suo nuovo coach Rudy Zerbi, riscattando di fatto le perfomance delle scorse settimane.

Il riscatto di Gio Montana: vince la gara delle cover

Manca pochissimo all'inizio del Serale di Amici e, proprio la puntata in onda domenica 6 marzo, sarà l'ultimo appuntamento pomeridiano con i ragazzi prima dell'inizio della fase finale.

Ancora da assegnare alcune maglie dorate. Tra gli allievi ancora in bilico Gio Montana che, in settimana, è stato scaricato da Anna Pettinelli. La coach, dopo averlo fortemente voluto solo poche settimane fa, ha ritenuto di non aver abbastanza tempo per formarlo in vista del Serale. Per fortuna di Gio Montana, in suo soccorso è arrivato Rudy Zerbi che gli ha dato un banco, alla condizione che il cantante lo stupisse nell'ultima puntata. E così è stato. Nella registrazione del 3 marzo che andrà in onda nel pomeriggio di domenica, il giovane cantante vincerà la gara delle cover giudicata da Cristiano Malgioglio che gli darà un bel nove.

Anticipazioni amici del 6 marzo: anche LDA e Luigi al serale

Stando alle anticipazioni, in studio tornerà Beppe Vessicchio per una nuova gara di canto. Ebbene, Gio per la prima volta non arriverà ultimo: un bel segnale per il suo nuovo coach Rudy Zerbi che finalmente assegnerà le maglie del serale prima a Luigi e poi a LDA. Quest'ultimo per convincere il suo coach, canterà il suo singolo "Quello che da male" e "Perdere l'amore".

Pare che Zerbi si sia commosso: per Luca finalmente l'ambita maglia dorata.

Nessun eliminato, tutti gli allievi accedono al Serale di Amici

Si passerà poi al ballo, con una gara giudicata da tre giudici, tra cui anche Kledi. A vincere Alice. Christian riceverà da Raimondo Todaro la maglia del Serale. Raimondo non potrà fare a meno di parlare della crisi avuta da Christian in settimana che lo aveva portato quasi all'abbandono della scuola.

Fortunatamente ha cambiato idea e Raimondo lo ha premiato con l'accesso al Serale. Di parere opposto la maestra Celentano e Veronica Peparini. Ci sarà anche un nuovo battibecco tra Nunzio e la maestra Celentano.

Alla fine non ci sarà alcun eliminato: tutti e 16 gli allievi della scuola di Amici saranno ammessi al Serale.

Per ulteriori dettagli non resta che seguire la nuova puntata del talent di Maria De Filippi in onda domenica 6 marzo su Canale 5 a partire dalle 14:00.