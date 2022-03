Il successo della Serie TV prodotta dall'ammiraglia Rai continua a calamitare l'attenzione di milioni di telespettatori ogni giorno, proponendo trame sempre più coinvolgenti. Il Paradiso delle Signore aprirà una nuova settimana di programmazione con delle trame ricche di colpi di scena, a partire dal 7 marzo. Le ultime indiscrezioni rivelano che Stefania Colombo continuerà a chiedersi quali siano davvero i problemi familiari tra Veronica e Teresio, arrivando alla conclusione che suo padre abbia un interesse amoroso per la capocommessa del grande magazzino.

Nel frattempo, Vittorio Conti dovrà fronteggiare una nuova realtà del suo Paradiso: Dante Romagnoli diventerà un socio in affari. Infine Agnese Amato si preoccuperà della sorte della giovane Maria, la quale partirà dal capoluogo italiano per avere un confronto con il suo fidanzato Rocco.

Il Paradiso, Stefania sospetta una tresca tra suo padre e Gloria Moreau

Nei recenti episodi de 'Il paradiso delle signore', la giovane giornalista ha notato degli atteggiamenti sospetti e preoccupanti nella sua famiglia, arrivando ad ipotizzare che le stiano nascondendo qualcosa di importante. Stefania penserà che Ezio abbia un interesse particolare per la capocommessa del negozio in cui lavora come Venere. La signorina Colombo deciderà di affrontare suo padre, confessandogli i suoi sospetti: vorrà capire se Gloria è davvero la sua amante.

Tuttavia le mancherà il coraggio necessario per affrontare la situazione e sceglierà di restare in silenzio.

Anticipazioni il paradiso, Agnese è preoccupata per il futuro di Maria

Nel corso della puntata de 'Il paradiso delle signore' che andrà in onda lunedì 7 marzo, vedremo la signora Amato preoccupata per il matrimonio di Maria.

L'aiutante di Agnese partirà per il capoluogo per trovare il suo fidanzato Rocco allo scopo di avere un confronto ravvicinato con il suo promesso sposo che nel frattempo l'ha tradita con un'altra donna. La sarta sarà provata per il possibile epilogo della storia di suo nipote, sperando, invece, che i due ragazzi possano parlare e perdonarsi.

Il Paradiso, Dante Romagnoli diventa socio di Vittorio ed Umberto

Le ultime anticipazioni dell'episodio che andrà in onda il prossimo lunedì, ci rivelano la sorte del grande magazzino: infatti Vittorio avrà un importante annuncio da fare in presenza dei suoi collaboratori. Il proprietario dell'atelier terrà una conferenza nella grande sala per annunciare che Dante Romagnoli è diventato socio in affari. Nel contempo quest'ultimo riterrà opportuno sfruttare le sue conoscenze per fare una buona impressione sullo staff: inviterà un'importante annunciatrice della televisione per pubblicizzare il paradiso delle signore.