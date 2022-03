Manca pochissimo alla prima puntata del serale di Amici 21: anche se andrà in onda sabato 19 marzo, l'appuntamento d'esordio sarà registrato giovedì 17, quindi sin da subito saranno disponibili le anticipazioni dettagliate di quello che accadrà in studio. Del meccanismo si sa che è cambiato poco o nulla rispetto all'anno scorso, quindi è molto probabile che almeno uno degli eliminati verrà comunicato in casetta e non davanti al pubblico in studio.

Aggiornamenti sul prime time di Amici

È quasi tutto pronto per il debutto di Amici in prima serata: domenica 13 marzo sono state ufficializzate le tre squadre che si sfideranno per nove settimane consecutive, fino all'elezione del vincitore della ventunesima edizione.

Il talent-show esordirà su Canale 5 sabato 19 ma, come è consuetudine da qualche anno a questa parte, sarà registrato con qualche giorno d'anticipo per motivi economici e di "fluidità" dello spettacolo.

La prima puntata, dunque, avrà luogo giovedì 17 e già in serata saranno disponibili sul web le anticipazioni dettagliate di quello che accadrà in studio, a partire dai nomi degli eliminati.

Maria De Filippi ha già informato i ragazzi del cast che sin da subito ci saranno parecchie esclusioni: visto che i professori hanno detto sì a ben 18 talenti, gli addetti ai lavori hanno dovuto studiare un meccanismo che prevede fino a tre addii a settimana.

I ragazzi di Amici più in bilico secondo i fan

Le tre squadre del serale di Amici 21, sono così formate:

Pettinelli-Peparini : Albe, Crytical, John Erik, Alice e Dario;

: Albe, Crytical, John Erik, Alice e Dario; Cuccarini-Todaro : Alex, Sissi, Aisha, Serena, Nunzio e Christian;

: Alex, Sissi, Aisha, Serena, Nunzio e Christian; Zerbi-Celentano: Luigi, LDA, Gio Montana, Calma, Carola, Michele e Leonardo.

Sapendo che già al termine della prima puntata del 19 marzo ci saranno due o tre eliminazioni, i fan stanno facendo varie ipotesi su chi potrebbero essere i ragazzi più a rischio.

Considerando le preferenze che i professori hanno espresso nelle scorse settimane (ma anche le classifiche che esperti di canto e ballo hanno stilato nei mesi passati), i talenti che potrebbero lasciare la gara già all'esordio sono: Calma e Gio Montana per la categoria cantanti (i due sono passati alla nuova fase per il "rotto della cuffia" e sono considerato un po' gli anelli deboli del cast), Leonardo, Nunzio e Alice per i danzatori (i rappresentanti del genere latinoamericano sembra convincano meno dei colleghi, così come la giovane ex ginnasta).

Il potere della giuria di Amici

L'ultima parola, comunque, spetterà anche quest'anno alla giuria. Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia avranno un ruolo determinante sia nelle varie manche della gara, sia nelle eliminazioni che ci saranno nel corso delle nove puntate previste.

La squadra che perderà il confronto, vedrà tre suoi componenti a rischio: i ragazzi indicati dai professori a capo del team rivale (quello che ha vinto almeno due delle tre sfide della partita) si esibiranno un'altra volta per convincere i giurati che meritano di rimanere nella scuola.

Qualora dovessero esserci tre esclusioni già sabato 19 marzo, è probabile che almeno una non venga svelata davanti al pubblico in studio. Esattamente come accadeva un anno fa, Maria De Filippi potrebbe chiedere alle squadre di rientrare in casetta dopo la terza sfida e solo lì sarà reso noto il nome dell'ultimo eliminato della serata.

I ballottaggi, infatti, sono stati voluti dalla produzione per evitare che circolino troppe anticipazioni sulle puntate registrate, in modo che i telespettatori possano avere almeno una sorpresa guardando lo show su Canale 5 fino alla fine, quando viene mostrata l'identità dell'allievo fuori dalla gara.