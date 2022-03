Quando manca una sola settimana all'inizio del serale di Amici, i fan stanno per conoscere le formazioni che dal 19 marzo si sfideranno sul prestigioso palco degli studi Elios. Nel corso dello speciale che andrà in onda domenica 13, saranno presentate tutte e tre le squadre che dal sabato successivo gareggeranno davanti alla giuria composta da De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto. I professori sono già stati "accoppiati" e, salvo colpi di scena, non dovrebbero esserci grosse sorprese: confermati due dei tre team della passata edizione.

Aggiornamenti sui pomeridiani di Amici

Quello che è stato trasmesso l'11 marzo su Canale 5, è stato solo un piccolo spoiler di quello che sarà proposto al pubblico di Amici domenica 13. Nell'attesa che cominci la fase serale (il debutto è fissato per sabato 19, ma sarà registrato qualche giorno prima), gli affezionati spettatori stanno per essere aggiornati sulle tre squadre che tra una settimana daranno il via alla competizione in prima serata.

Dopo aver saputo che anche quest'anno Anna Pettinelli fa coppia con Veronica Peparini, la gente a casa freme dalla curiosità per scoprire come sono stati "accoppiati" i restanti quattro docenti della commissione interna.

Questo sarà svelato ufficialmente soltanto a partire dalle ore 14 di domenica 13 marzo, ma sul web già circolano anticipazioni piuttosto attendibili su come sono stati divisi i 18 ragazzi della classe.

Due coppie di prof di Amici confermate

Il duo Pettinelli-Peparini non dovrebbe essere l'unico confermato dopo il successo della precedente edizione di Amici.

Stando ai rumor sempre più insistenti che circolano sul web, anche Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sarebbero di nuovo a capo di una delle tre squadre del serale.

L'unica coppia inedita che debutterà in prime time tra una settimana, dunque, è quella formata da Lorella Cuccarini (che nel 2021 gareggiava con la collega Arisa) e da Raimondo Todaro.

L'ufficialità di questi team arriverà tra poco più di 24 ore, quando su Canale 5 andrà in onda lo speciale che racconterà la corsa di avvicinamento al serale sia degli insegnanti che dei ragazzi che seguono e sostengono da mesi.

La suddivisione degli allievi di Amici

Quando saranno confermati gli accoppiamenti tra i professori, automaticamente si scopriranno come i ragazzi della scuola saranno schierati al serale, ovvero chi potranno considerare alleato e chi rivali a partire da sabato 19 marzo.

Qualora le squadre dovessero essere davvero quelle che riportano i siti di Gossip nelle ultime ore, i 18 talenti della classe 2021/2022 di Amici saranno così suddivisi:

Pettinelli-Peparini : Albe e Crytical per il canto, Alice, Dario e John Erik per il ballo;

: Albe e Crytical per il canto, Alice, Dario e John Erik per il ballo; Zerbi-Celentano : Gio Montana, Calma, LDA e Luigi per il canto, Carola, Michele e Leonardo per il ballo;

: Gio Montana, Calma, LDA e Luigi per il canto, Carola, Michele e Leonardo per il ballo; Cuccarini-Todaro: Alex, Sissi e Aisha per il canto, Serena, Christian e Nunzio per il ballo.

Il gruppo con un numero più alto di componenti è sicuramente quello capitanato da Rudy e Alessandra, mentre il più "scarno" è quello già ufficializzato delle prof Anna e Veronica.

Si ricorda, però, che un anno fa le due insegnanti appena citate sono riuscite a portare in finale tutti e tre gli allievi della loro squadra (sono sempre stati tre, sin dall'inizio delle puntate serali), quindi non è detto che essere in pochi sia uno svantaggio.

La doppia se non tripla eliminazione prevista per il debutto del 19 marzo, dunque, potrebbe colpire i team con più componenti al suo interno, ma tutto dipenderà dai giudici e dalle preferenze che esprimeranno dopo ogni esibizione dei cantanti e dei ballerini del cast.