Il serale di Amici è alle porte: tra una settimana, sabato 19 marzo, andrà in onda su Canale 5 la prima puntata dello show che è giunto alla sua ventunesima edizione.

I professori sono a capo di tre squadre a coppie e, durante lo speciale di domenica 13, saranno svelate tutte le formazioni ufficiali. Visti gli "accoppiamenti" tra docenti di canto e ballo, è possibile iniziare a fare le prime ipotesi sulle sfide che la giuria dovrà commentare e votare: Alex e Sissi si sconteranno con Luigi e Crytical, Carola con Serena, Christian con John Erik.

I team del serale di Amici al completo

I 18 allievi che sono stati promossi alla prossima fase di Amici, quella che va in onda in prima serata, sono già al lavoro per preparare le esibizioni per la puntata d'esordio. I telespettatori, invece, al momento sono concentrati sulle squadre che si sono formate in seguito agli accoppiamenti tra i professori di canto e ballo.

Per il secondo anno consecutivo, infatti, Anna Pettinelli è stata affiancata a Veronica Peparini, mentre Alessandra Celentano condividerà la cattedra con Rudy Zerbi. L'unico duo inedito (anche a causa dell'assenza di Arisa nel cast dell'edizione numero 21 del talent-show), è quello formato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, in qualche modo entrambi "esordienti" nel ruolo di insegnanti (la soubrette è stata docente di danza un anno fa).

Le probabili sfide fra i concorrenti di Amici

Viste le coppie di professori che sono state messe a capo delle squadre del serale, è facile ipotizzare quali potrebbero essere i confronti che saranno proposti al pubblico a partire dal prossimo 19 marzo.

Per la categoria canto, ad esempio, è probabile che Alex e Sissi (punte di diamante del team Cuccarini) si sfidino con LDA e Luigi (pupilli di Zerbi).

Albe e Crytical (unici cantanti di Anna Pettinelli), invece, potrebbero dover gareggiare con Gio Montana, Calma e Aisha, appartenenti a gruppi "rivali".

Sul fronte ballerini, invece, sembrano quasi scontati i faccia a faccia tra: Nunzio e Leonardo per il genere latinoamericano, Christian e John Erik per l'hip-hop, Serena, Carola e Serena in quanto uniche danzatrici donne del cast.

Insomma, sono tante e varie le sfide che gli insegnanti potranno proporre nel corso delle nove puntate di Amici 21: gli esiti di questi confronti saranno stabiliti in base ai voti che assegneranno i tre giudici.

Silenzio su ospiti e duetti ad Amici

Domenica 13 marzo sarà trasmesso su Canale 5 uno speciale di Amici interamente dedicato alla corsa di avvicinamento alla prima puntata del serale. Dopo aver ufficializzato il team Pettinelli-Cuccarini, nelle prossime ore saranno confermati anche gli "accoppiamenti" tra gli altri prof, Zerbi-Celentano e Cuccarini-Todaro.

Per quanto riguarda il meccanismo, si sa già che saranno almeno due le eliminazioni già a partire dal debutto: visto che la commissione interna ha deciso di far passare al serale ben 18 allievi, la produzione ha dovuto studiare una gara che potrebbe determinare anche tre addii in una sola serata.

I ragazzi si esibiranno da soli, oppure tra loro (magari proponendo inediti duetti tra cantanti della stessa squadra), ma non è da escludere che tornino le performance in coppia con qualche ospite esterno come accadeva fino a qualche edizione fa.

Visto che "squadra che vince non si cambia", Maria De Filippi ha deciso di confermare per intero la giuria del 2021.