Oggi, lunedì 7 marzo, andrà in onda l'ultima parte dello speciale di Amici che precede l'inizio della fase serale. L'appuntamento di domenica 6 non è stato trasmesso per intero, quindi il primo daytime della nuova settimana sarà dedicato all'assegnazione delle ultime maglie ore. Le anticipazioni che circolano sul web da mercoledì scorso, fanno sapere che tutti i componenti della classe sono stati promossi, quindi a breve saranno divisi in tre squadre con coppie di professori al "comando".

Informazioni sul nuovo appuntamento con Amici

I fan di Amici 21 sono rimasti un po' delusi quando hanno realizzato che lo speciale di domenica 6 marzo non è bastato per assegnare tutte le maglie del serale disponibili: le oltre due ore e mezza che Mediaset ha messo a disposizione, non sono state sufficienti per Maria De Filippi per completare il cast del prime time.

Lunedì 7 marzo, dunque, il daytime del talent-show sarà incentrato sulle esibizioni dei tre ragazzi ancora in bilico, si tratta di tre cantanti che devono conoscere il responso del loro professore di riferimento sul futuro nella scuola.

La puntata in questione è stata registrata mercoledì scorso, quindi sul web circolano le anticipazioni dettagliate di quello che è successo ai talenti che sono rimasti in sospeso al termine dell'ultimo appuntamento domenicale prima dell'inizio dello spettacolo in prima serata.

Gioia per tutti i ragazzi di Amici: nessuna eliminazione

Quello che gli spettatori di Amici non hanno ancora visto dello speciale di domenica 6 marzo, sono le esibizioni dei tre allievi ancora in bilico davanti alla commissione interna.

Le anticipazioni del daytime che sarà trasmesso su Canale 5 a partire dalle ore 16:10, fanno sapere che Crytical porterà in scena una cover molto emozionante e la sua prof Anna Pettinelli gli consegnerà la maglia del serale con gioia.

Il sì dell'insegnante di canto porterà a 15 il numero di talenti promossi (uno in più rispetto al tetto massimo di 14 messo dalla produzione).

Rudy Zerbi, infine, si pronuncerà su Calma e su Gio Montana: dopo averli ascoltati su brani di altri e inediti, il docente deciderà di far passare entrambi, con grande stupore del pubblico in studio.

Con questa doppia ammissione, gli alunni che parteciperanno alla puntata di sabato 19 marzo diventano 18.

I professori hanno scelto di non eliminare nessuno, e questo costringerà gli addetti ai lavori a studiare un meccanismo che potrebbe prevedere due (se non tre) eliminazioni a settimana quando comincerà la prima serata.

Attesa per la formazione dei team serali di Amici

Dopo aver saputo che sono 18 gli allievi che parteciperanno alla prima puntata serale di Amici, i fan hanno cominciato a chiedersi come saranno le squadre che si sfideranno a partire dal 19 marzo prossimo.

Un'indiscrezione che non ha ancora trovato conferme negli addetti ai lavori, sostiene che i tre team del prime time sarebbero già stati formati e, esattamente come un anno fa, ognuno di essi avrebbe a capo una coppia di professori (uno di canto e uno di ballo).

I ragazzi promossi, dunque, sarebbero stati divisi in questi tre gruppi:

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi alla guida di Carola, Michele, Leonardo, Calma, Gio Montana, LDA e Luigi;

e Rudy alla guida di Carola, Michele, Leonardo, Calma, Gio Montana, LDA e Luigi; Raimondo Todaro e Anna Pettinelli "capitani" di Serena, Christian, Nunzio, Crytical e Albe;

e Anna "capitani" di Serena, Christian, Nunzio, Crytical e Albe; Veronica Peparini e Lorella Cuccarini "coach" di Alice, Dario, John Erik, Alex, Sissi e Aisha.

I daytime del talent-show che andranno in onda in questi giorni, dovrebbero mostrare il vero cast del serale, a partire dalle squadre fino ad arrivare allo svelamento dei membri della giuria, ancora top secret.