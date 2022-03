Oggi, lunedì 21 marzo, è ricominciata la settimana di programmazione dei daytime di Amici. Il primo appuntamento dopo il debutto in prime time è stato ricco di emozioni, sia positive che negative. Luigi e Alex hanno litigato perché in disaccordo sul guanto di sfida lanciato da Rudy contro Crytical. Calma, invece, si è detto pronto a lasciare la scuola dopo la performance non all'altezza fatta al serale. Aisha, infine, è stata scelta dai One Republic per un nuovo singolo che uscirà a breve anche in Italia.

Aggiornamenti dalla scuola di Amici

Sabato 19 marzo è andata in onda la prima puntata del serale di Amici e dopo aver salutato Gio Montana e Alice, i ragazzi si sono lasciati andare a commenti e pareri su quanto è accaduto in studio.

Il daytime che è stato trasmesso su Canale 5 lunedì 21, ad esempio, è iniziato con le critiche che Alex ha rivolto a Luigi e a tutti coloro che non si sono esposti per definire non equo il guanto di sfida che Zerbi ha lanciato contro Crytical.

"Tutti pensavate che non era giusto, ma nessuno ha parlato. Neanche lui" ha tuonato il musicista del team Cuccarini-Todaro, riferendosi al compagno di classe che ha ottenuto un punto senza che l'avversario si esibisse.

Informato delle parole che Alex ha usato sul suo conto, Luigi ha reagito male e l'ha invitato a non mettersi in mezzo in situazioni che non lo riguardano personalmente.

"Parli troppo e non lo fai mai davanti. Tutto quello che dici tu dev'essere la verità" ha sentenziato l'allievo del team Zerbi-Celentano con un tono piuttosto infastidito.

I due hanno discusso a lungo e senza arrivare a una tregua: i punti di vista sono opposti ed è probabile che la rivalità venga alimentata da nuove prove per la seconda puntata.

Gioia per la protagonista di Amici

Il daytime di Amici, andato in onda il 21 marzo, è proseguito con una comunicazione molto importante per i cantanti della scuola: i One Republic hanno selezionato due di loro per l'inedito che uscirà a breve anche in Italia.

Il leader della band ha chiesto a Luigi e ad Aisha di esibirsi e poi ha fatto il nome del prescelto: sarà l'allieva del team Cuccarini-Todaro a collaborare nella versione italiana del brano di uno dei gruppi più amati e apprezzati in tutto il mondo.

La giovane non ha trattenuto la gioia e le lacrime e dopo aver abbracciato i compagni ha potuto parlare al telefono con la madre per condividere anche con lei a felicità che stava provando per essere stata scelta.

L'analisi dopo il debutto al serale di Amici

La puntata pomeridiana di Amici che ha seguito l'esordio in prima serata di sabato 19 marzo, si è chiusa con il racconto del momento di crisi che Calma ha vissuto subito dopo la registrazione di giovedì scorso.

Il ragazzo si è detto fortemente insoddisfatto di come ha cantato: "Ho fatto solo il duetto e ho cantato di m...".

Christian ha cercato di consolare l'amico, dicendogli che può capitare a tutti di commettere degli errori, la cosa importante è rialzarsi e dimostrare di meritarsi l'opportunità che gli è stata data dai professori.

Il cantautore del team Zerbi-Celentano ha anche ammesso di pensare al ritiro, in quanto non si sente all'altezza del programma e dello spettacolo che tutti sono chiamati a portare in scena ogni settimana.

Secondo le preferenze che insegnanti e giudici hanno espresso fino a oggi, Calma è tra gli allievi che rischiano di più l'eliminazione durante la seconda puntata. Ancora non si sa quanti saranno i talenti esclusi al termine delle prossime tre manche di gara, ma il giovane potrebbe figurare tra questi o finire al ballottaggio insieme a qualche compagno di classe ancora in bilico.