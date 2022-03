Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Noi, nella quarta puntata che andrà in onda domenica 27 marzo in prima serata su Rai 1 alle 21:25, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nel quarto appuntamento una particolare attenzione verrà rivolta a Daniele che non riuscirà proprio a perdonare sua madre per avergli nascosto che conosceva già da tempo il suo padre naturale. A causa di ciò, Daniele soffrirà tantissimo perché torneranno a galla diversi elementi del passato.

Nel mentre, verrà fatto un salto nel passato, nel momento in cui Pietro e Rebecca scopriranno che la gravidanza è trigemellare, cioè che la donna non aspetta un solo bambino, ma bensì tre.

Daniele non riuscirà a perdonare sua madre per avergli mentito

Nella quarta puntata della serie televisiva Noi, verranno trasmessi il settimo e l'ottavo episodio che saranno rispettivamente intitolati "La baita" e "La casa". Entrando nello specifico della trama, Daniele sarà ancora molto sconvolto per aver scoperto la verità sul conto di suo padre. In particolare, l'uomo ha saputo casualmente che sua madre e suo padre naturale si conoscevano fin da quando lui era solo un bambino. Proprio per questo motivo, Daniele non riuscirà a perdonare sua madre per avergli mentito. Infatti, a causa di quest'ultima, tutte le sofferenze di Daniele torneranno a galla e il percorso di riabilitazione si rivelerà più complesso del previsto, in quanto l'uomo non riuscirà a mettere una pietra sopra a questa brutta storia.

Pietro e Rebecca scopriranno che presto diventeranno genitori di tre figli

Invece, nell'ottavo episodio, il cui titolo è "La casa", viene fatto un salto temporale nel passato, nel momento in cui i due protagonisti Rebecca e Pietro scopriranno della gravidanza gemellare. Infatti, il medico dirà alla coppia che la donna aspetterà ben tre figli.

Questa notizia sarà del tutto inaspettata per la coppia, in quanto proprio in quel periodo Rebecca e Pietro saranno alla ricerca di una casa in un cui andare a vivere.

Dove rivedere le puntate di Noi

Non ci resta che aspettare la messa in onda televisiva della quarta puntata, trasmessa domenica 27 marzo 2022, per scoprire cosa succederà a Daniele dopo aver scoperto la verità e capire se l'uomo prima o poi riuscirà a perdonare sua madre.

Allo stesso tempo, i telespettatori avranno modo di scoprire la reazione di Rebecca e Pietro quando scopriranno che presto diventeranno genitori di tre figli.

Inoltre, per chi volesse rivedere i precedenti tre appuntamenti del remake di This is us, potrà farlo tranquillamente e in qualsiasi momento, mediante la piattaforma gratuita di Rai play.