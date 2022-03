Sabato 19 marzo è andata in onda la prima puntata del serale di 'Amici'. Visto che l'appuntamento in questione è stato registrato due giorni prima di essere proposto al pubblico di Canale 5, i fan più curiosi avevano già letto tutte le anticipazioni, fatta eccezione per l'unica incognita che Maria De Filippi ha voluto lasciare: il nome del secondo allievo eliminato. L'unica squadra a non perdere talenti, è stata quella capitanata da Lorella e Raimondo: Pettinelli-Peparini hanno salutato la ballerina Alice, Zerbi-Celentano il rapper Gio Montana.

Riepilogo del debutto in prime time di 'Amici'

La ventunesima edizione di 'Amici' ha esordito in prima serata sabato 19 marzo: nelle scorse ore, infatti, è stata trasmessa la prima puntata del serale, quella che ha visto esibirsi ben 18 allievi. Il meccanismo è rimasto invariato rispetto ad un anno fa, così come la giuria: Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia hanno osservato e votato le performance dei talenti delle tre squadre in gara, tutte capitanate da una coppie di professori.

Rudy e Alessandra hanno aperto la prima manche sfidando il team Pettinelli-Peparini. Luigi ha trascinato il suo gruppo aggiudicandosi due dei tre punti a disposizione in questa partita: il cantautore ha ricevuto molti complimenti dai giudici sia per la sua versatilità che per il look sfoggiato in studio.

Anna non ha accettato il guanto di sfida che Zerbi ha lanciato a Crytical ma, visto che la giuria l'ha ritenuto equo, il punto è stato assegnato di diritto alla squadra sfidante perché il rapper non si era preparato su richiesta della sua insegnante.

Dario, Albe e Alice sono finiti a rischio eliminazione e, dopo essersi esibiti una volta ciascuno, è toccato alla ballerina lasciare definitivamente il programma.

Tensione negli studi di 'Amici'

Per la seconda manche, Zerbi-Celentano hanno deciso di confrontarsi con il team Cuccarini-Todaro: tra guanti di sfida non eseguiti (quello sul passo a due tra Carola e Michele contro Serena e Christian), performance di canto tra "teste di serie" (combattuto il confronto tra Luigi e Alex all'inizio della partita) e confronti tra ballerine, a vincere è stata ancora una volta la squadra capitanata da Alessandra e Rudy.

Questi ultimi hanno proposto per l'eliminazione provvisoria Sissi, Christian e Nunzio: è toccato al danzatore di hip-hop finire al ballottaggio finale con il compagno escluso dopo la terza manche. Non sono mancate le discussioni tra i giudici e gli insegnanti: Stefano ed Emanuele Filiberto si sono esposti per difendere Serena dalle critiche della maestra Celentano al suo fisico. La docente di danza classica se l'è presa con De Martino ricordando a tutti quanto non abbia brillato come ballerino, tant'è che oggi è un presentatore di successo.

Il cast di 'Amici' perde due talenti dopo l'esordio

La terza manche della prima puntata del serale di 'Amici', ha visto i "Cucca-Todo" scontrarsi ancora con Zerbi-Celentano: il risultato di questa partita, però, è stato ribaltato e i ragazzi seguiti da Lorella e Raimondo si sono salvati dall'imminente eliminazione.

LDA, Leonardo e Gio Montana si sono esibiti davanti alla giuria: è toccato al rapper raggiungere Christian al ballottaggio finale per decidere il secondo allievo escluso dalla gara dopo Alice.

Come accadeva un anno fa, anche in questa edizione il nome dell'eliminato è stato dato in casetta per evitare la divulgazione di troppe anticipazioni.

Maria De Filippi si è collegata con i talenti e, dopo un breve discorso, ha comunicato che a lasciare il programma doveva essere Gio Montana. Il giovane ha ringraziato tutti i compagni, soprattutto Nunzio, e chi gli ha dato la possibilità di partecipare al serale nonostante lo scetticismo di molti.

Il cast di 'Amici 21', dunque, ad oggi è composto da 16 alunni: l'unica squadra a non aver perso nessuno, è quella capitanata da Cuccarini e Todaro.