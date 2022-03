Inizia la preparazione degli allievi di Amici per la seconda puntata del serale. L'appuntamento andrà in onda sabato 26 marzo, ma sarà registrato due giorni prima. I primi guanti di sfida, assegnati dai professori, riguardano le ballerine Serena e Carola, e i cantanti Alex e Albe. Tutti i ragazzi, invece, sono stati privati dei computer a causa di ripetute violazioni del regolamento nell'utilizzo di Internet e dei social network.

Anticipazioni nuovo appuntamento con Amici

In vista dell'imminente secondo appuntamento serale, i ragazzi di Amici sono al lavoro per preparare le esibizioni da portare in scena sabato 26 marzo.

La prima parte del daytime del 22 marzo è stata dedicata ai guanti di sfida che gli insegnanti hanno deciso di assegnare agli allievi proprio in previsione della puntata che sarà registrata giovedì pomeriggio.

Raimondo Todaro ha chiesto un confronto tra Carola e Serena sul balletto originale del brano "Single Ladies" di Beyonce. Il professore ha deciso di mettere alla prova le uniche due danzatrici donne del cast per dimostrare alla maestra Celentano che sono brave entrambe e che possono eccellere in stili differenti. Secondo il docente di latinoamericano, la sua alunna è più portata per coreografie sensuali e d'impatto, mentre la "rivale" è molto elegante e più vicina al mondo del teatro.

Le giovani si sono dette contente di questa prova e pronte a divertirsi.

Il cantante di Amici preso di mira dai prof

Esattamente come quella appena trascorsa, anche questa settimana Alex dovrà preparare un bel po' di prove. Maria De Filippi ha anticipato al ragazzo che sono tanti i guanti di sfida che lo vedranno protagonista nel corso della seconda puntata del serale: il primo è quello lanciato da Anna Pettinelli.

La professoressa di canto ha chiesto che il suo allievo Albe sia messo a confronto con il "tenebroso" Alex su una canzone allegra e scanzonata: "Abbronzatissima" nella versione di Brusco.

"Spero di riuscire a strappare qualche sorriso in più ad Alex, anche se ne dubito" ha fatto sapere la docente nella lettera con la quale ha proposto questo inedito confronto tra il musicista del team Cuccarini-Todaro e il rapper della sua squadra.

Albe si è mostrato entusiasta e ha spronato il compagno di classe a lasciarsi andare e a dimostrare che può fare bene anche un pezzo lontanissimo dal suo genere.

Punizione per l'intera classe di Amici

Il daytime di Amici del 22 marzo si è concluso con un aggiornamento su quello che stanno combinando i ragazzi in casetta da quando è iniziato il serale. Vista l'importanza dello spettacolo al quale stanno partecipando, gli allievi sono stati privati dei cellulari e i loro accessi a Internet sono stati limitati.

Alex e Sissi però, di recente, sono stati sorpresi dalle telecamere mentre usavano i social network per scopi diversi dallo studio: la cantante ha guardato dei video su Youtube, il musicista ha chattato con una persona che non è nella scuola e ha visto parte di una puntata pomeridiana (cosa vietata per far sì che nessuno venga condizionato da pareri esterni).

Viste le continue infrazioni del regolamento, la produzione del talent show ha deciso di punire tutti gli alunni privandoli dei computer.

Dario ha rimproverato la fidanzata per l'ingenuità che ha commesso, mentre LDA e Luigi hanno criticato Alex per aver commesso lo stesso errore per il quale Nunzio era stato contestato una settimana fa.

Insomma, in casetta i nervi sono tesissimi e tra un paio di giorni ci sarà una nuova registrazione: almeno altri due allievi verranno eliminati nel corso del secondo serale e l'ultima parola spetterà alla giuria.