Non è un periodo facile per Vittorio ne Il Paradiso delle Signore, la soap campione di ascolti in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì. Dante e Fiorenza lo stanno boicottando in tutti i modi e la situazione non è semplice. Umberto è stato ricattato e per non finire nei guai per la faccenda Ravasi, è stato costretto a cedere metà delle quote a Romagnoli, che ora la fa da padrone. I clienti del grande magazzino stanno comunque dimostrando la loro fiducia a Conti, così come l'intero staff, che sta facendo di tutto per risollevarne le sorti. A dare una svolta, secondo le indiscrezioni sul gran finale de Il Paradiso 6, sarà però Marta, che vorrà aiutare Vittorio a liberarsi dalla morsa di Dante.

Quello che accadrà sarà inimmaginabile, come anticipato dallo stesso Luca Bastianello.

Ci saranno delle sorprese anche per quanto riguarda Marcello e Ludovica. La coppia al momento si sta godendo un po' di intimità grazie all'assenza di Flavia, ma la loro serenità verrà minata dalla gelosia. In tutto ciò, la probabile partenza di Armando per Bologna potrebbe portare una sorpresa inaspettata per la coppia.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Ludovica e Torrebruna sempre più vicini

Ludovica non è rimasta indifferente al fascino di Ferdinando, uomo colto e dai modi gentili. Le sue storie l'hanno colpita, così come la sua galanteria. Torrebruna la inviterà a un pranzo di lavoro e un suo amico fraintenderà il loro rapporto.

Ciò non farà altro che far ingelosire ancora di più Marcello, che arde d'amore per la sua bellissima fidanzata.

Ma c'è di più: le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore svelano che Flavia verrà a sapere che suo marito Jean Paul l'ha lasciata e anche senza un soldo. Non si esclude che in questa drammatica circostanza Ludovica possa essere costretta dalla madre a sposare Torrebruna per salvare il patrimonio.

Marcello ne sarebbe distrutto, ma c'è un particolare che a tanti telespettatori di certo non è sfuggito.

Armando incontra Roberta? Verso il finale de Il Paradiso delle Signore 6

Armando ha chiesto un permesso a Vittorio per andare ad assistere alla laurea della nipote a Bologna, la città dove vive Roberta. Conti ha detto di no, dato che in questo momento la priorità deve essere data al Paradiso.

Agnese non è d'accordo, crede che sarebbe bastata un po' più di comprensione da parte di Vittorio.

Non escludiamo che Vittorio possa ripensarci e concedere ad Armando di recarsi a Bologna. Qui potrebbe trovare Roberta, che non sa ancora nulla riguardo la reale motivazione per la quale è stata lasciata da Marcello. E se fosse arrivato il momento?

Marcello e Roberta potrebbero rimettersi insieme

Le cose si complicheranno molto e non si esclude che l'amore di Ludovica e Marcello non regga alle troppe pressioni e agli accadimenti che li vedranno protagonisti nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore.

Se Roberta venisse a sapere la verità, magari proprio da Armando, non esiterebbe a tornare a Milano, almeno per un confronto. Chissà che la ex coppia Marcello-Roberta possa tornare a far sognare i fan della soap.