Alex è sicuramente uno degli allievi più discussi e amati della ventunesima edizione di Amici. Il ragazzo è sempre al centro dell'attenzione sia per il suo talento nel canto che per le discussioni che ha in casetta con i compagni di classe. Tra i fan che apprezzano il giovane, c'è anche chi lo vedrebbe bene in coppia con un'altra protagonista del cast: la ballerina Serena. Di fronte a questa fantasiosa ipotesi, la "vera" fidanzata di Rina, Cosmary, ha preso parola su Twitter per precisare che non è cambiato nulla dopo che lei è stata eliminata dal talent.

Fantasie e ipotesi amorose per gli spettatori di Amici

Quando mancano poco più di 24 ore ad una nuova registrazione del serale di Amici (la seconda puntata che andrà in onda su Canale 5 sabato 26 marzo), in rete ha cominciato a circolare un Gossip inaspettato.

Dopo aver assistito ad un daytime del talent-show, alcuni spettatori hanno usato i social network per sottolineare una particolare intesa tra due allievi della ventunesima edizione.

Tra i tweet che sono stati scritti recentemente sul programma Mediaset, spiccano quelli di chi pensa che ci sia un profondo feeling tra Alex e Serena, rispettivamente cantante e ballerina della scuola dallo scorso settembre.

I due, dunque, sono stati accostati sentimentalmente da chi non segue con costanza la trasmissione: i fan più assidui, infatti, sanno benissimo che entrambi i ragazzi hanno il cuore impegnato e che hanno trovato l'amore proprio nella casetta che li ospita da mesi.

La precisazione social dell'ex alunna di Amici

"Alex e Serena sono proprio fatti per stare insieme comunque", recita un messaggio social che ha raccolto parecchi consensi tra i fan di Amici.

Anche se il cantante e la ballerina sono ufficialmente legati ad altre persone, secondo alcuni spettatori del programma sarebbero una coppia perfetta in quanto avrebbero un feeling speciale ed evidente ad occhio nudo.

Quando un utente di Twitter si è chiesto se il musicista del team Cuccarini-Todaro è ancora fidanzato con Cosmary (la danzatrice che ha conosciuto proprio all'interno della scuola qualche mese fa), è intervenuta la diretta interessata per specificare: "Sì".

Insomma, la ragazza ci ha tenuto a puntualizzare che è ancora lei la compagna di uno degli allievi più amati della ventunesima edizione, uno dei candidati principali alla vittoria finale della trasmissione di Maria De Filippi.

Critiche e punizioni per Alex ad Amici

Nelle ultime ore, però, di Cosmary si era parlato anche per un gesto che Alex ha fatto nella scuola andando contro il regolamento.

Pur di scambiarsi dei messaggi social con la fidanzata che non vede e non sente da mesi (la pugliese è stata eliminata da Amici a gennaio scorso), il musicista ha violato le regole collegandosi con lei su Internet mentre si trovava in sala relax.

Maria De Filippi ha rimproverato il giovane (e anche Sissi, che ha guardato dei video non potendolo fare) e ha informato tutti gli allievi che d'ora in avanti non potranno più usare i computer per punizione.

Alex è stato protagonista in negativo degli ultimi daytime trasmessi anche per la lite che ha avuto con Luigi e per la strigliata che ha fatto a Nunzio su un errore che lui stesso ha commesso pochi giorni dopo.

Un pensiero che stanno sposando i fan del cantautore, dunque, è che la produzione starebbe cercando di metterlo in cattiva luce agli occhi del pubblico per esaltare altri talenti fino ad ora rimasti un po' nell'ombra. A riprova di ciò, c'è l'insolita assenza del ragazzo nel promo della seconda puntata del serale: Rina è l'unico a non apparire nella pubblicità che anticipa l'appuntamento del 26 marzo e i suoi fan non capiscono il perché di questa esclusione.