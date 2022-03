Sono giorni difficili quelli che sta vivendo un allievo protagonista della ventunesima edizione di Amici. Da quando è cominciato il serale, infatti, Alex non fa che "prendere colpi" da più fronti: in molti daytime vengono messe in evidenza le sue critiche ai compagni, ma anche le violazioni del regolamento che portano a punizioni per tutto il gruppo. Secondo i sostenitori del cantante, la produzione starebbe cercando di mettere in cattiva luce uno dei talenti più amati di quest'anno, l'unico che non compare nel promo della seconda puntata.

'Sospetti' degli spettatori di Amici

Cosa sta succedendo ad Alex da quando è iniziato il serale? Questa è la domanda che si stanno ponendo molti spettatori di Amici dopo aver assistito agli ultimi daytime del talent-show, quelli in cui il ragazzo non ha di certo brillato per correttezza e serenità.

La puntata che è stata trasmessa il 22 marzo, ad esempio, è stata dedicata all'ennesima strigliata che Maria De Filippi ha fatto ai talenti sulle regole che continuano a non rispettare.

Il cantautore, in particolare, è stato sorpreso dalle telecamere mentre usava Internet per motivi diversi dallo studio (chat con persone esterne alla scuola e visione di filmati sul programma, tutte cose non consentite in questa fase).

Vista questa infrazione del regolamento da parte di Alex e Sissi, tutta la classe è stata punita: cantanti e ballerini sono stati privati dei computer (e quindi di ogni accesso al web), perciò per preparare cover e coreografie dovranno arrangiarsi in altro modo.

Il particolare che fa arrabbiare il pubblico di Amici

Un altro dettaglio che sta facendo storcere il naso ai fan di Alex per il trattamento che gli addetti ai lavori gli starebbero riservando da qualche tempo a questa parte, è stato estrapolato dalla pubblicità che viene trasmessa sulle reti Mediaset per promuovere il prossimo appuntamento in prima serata.

Come hanno fatto notare alcuni attenti spettatori del talent-show, il cantante del team Cuccarini-Todaro è l'unico allievo a non apparire nel promo della puntata che andrà in onda sabato 26 marzo (ma registrata giovedì 24).

I sostenitori del giovane trovano scorretta la scelta della produzione di estrometterlo dal breve filmato col quale si anticipa il ritorno in prime time della trasmissione, soprattutto perché tutti gli altri (e sono 16 in totale) si vedono anche se per frazioni di secondo.

Polemica sul trattamento verso il cantante di Amici

Oltre a non comparire nel promo del secondo serale e ad essere responsabile di un nuovo e duro provvedimento disciplinare che ha colpito tutta la classe, ultimamente Alex ha fatto parlare di sé per un altro motivo non proprio carino.

In uno dei daytime di Amici che sono andati in onda di recente, il cantautore Alex è stato protagonista di una litigata piuttosto accesa con Luigi. I due hanno discusso sul fatto che il calabrese non si esporrebbe quasi mai per evitare le critiche, cosa che il collega sostiene di fare quotidianamente da quando è all'interno della scuola.

Il diverbio è andato avanti a lungo e i ragazzi non hanno trovato un punto d'incontro: i fan si sono detti dispiaciuti per questa spaccatura, soprattutto perché Alex e Luigi sono sempre stati legatissimi e l'uno il supporto dell'altro nella lunga fase che ha preceduto il serale.

Ora i due appartengono a squadre rivali e saranno tante le occasioni in cui si ritroveranno in sfida per cercare di portare un punto a casa.

Nel corso della prima puntata del 19 marzo, il musicista del team Zerbi-Celentano ha avuto la meglio sull'interpretazione di una cover: la giuria lo ha preferito ad Alex perché si è accompagnato con la chitarra.