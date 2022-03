Miriana Trevisan è stata una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d'Italia, la showgirl ha vissuto un'avventura che, sia nel bene che nel male, ha finito per segnarla, così come si può dire sia accaduto per tutti i concorrenti del Reality Show. La finale ormai è alle porte e del programma mancano soltanto tre puntate a partire dalla diretta di questa sera, lunedì 7 marzo 2022. La soubrette ha cominciato a compiere le sue considerazioni conclusive in merito alla sua esperienza nel loft di Cinecittà.

I pensieri di Miriana Trevisan

Quella di questa sera potrebbe essere l'ultima puntata di Miriana Trevisan nella casa del GF Vip 6. La soubrette, infatti, è in nomination. La 49enne ha trascorso del tempo in compagnia dell'amica Manila Nazzaro con cui ha condiviso tantissime esperienze nel reality show. La showgirl ha tentato di ripercorrere quanto accaduto nei mesi passati nel loft di Cinecittà parlando con l'ex Miss Italia. Amicizie ed amori, scontri e discussioni: Miriana Trevisan non si è fatta mancare niente nella sua avventura nel programma targato Mediaset. Fuori dalla casa del Grande Fratello, tra l'altro, sarà attesa dal suo Biagio D'Anelli. La campana ha sottolineato che, a prescindere dall'esito finale del televoto della diretta di questa sera, porterà nel suo cuore tutti gli inquilini con cui è stata accanto in questi mesi.

Trevisan non ha dubbi che chiunque ha voluto seriamente vederla, le sarà accanto anche dopo l'esperienza effettuata nel reality show.

Miriana al televoto con Davide e Jessica

Manila Nazzaro si è mostrata d'accordo con le riflessioni di Miriana Trevisan. La foggiana ha affermato che alcuni legami sorti durante l'avventura nel Grande Fratello Vip 6 potranno continuare anche all'esterno e la loro amicizia continuerà lontano dalle telecamere del programma.

Il loro colloquio si è poi incentrato sul televoto. La campana si è definita consapevole che personaggi quali Davide Silvestri e Jessica Selassié sono molto forti e non sarà facile salvarsi e rimanere nella casa più spiata d'Italia. "Sono pronta a tutto", ha dichiarato Miriana all'amica Manila. La pugliese è apparsa un po' timorosa e non avrebbe piacere a perdere la sua compagna d'avventura.

La 44enne non vuole deprimersi e proprio per questo motivo ha invitato Trevisan a non pensarci e non parlarne più fino all'esito che proclamerà Alfonso Signorini nel corso della diretta di stasera. Chi lascerà definitivamente la casa più spiata d'Italia fra Miriana, Davide e Jessica ad una settimana dalla finale? Questo dubbio conoscerà risposta soltanto durante la puntata del Grande Fratello Vip.