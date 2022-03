Il serale di Amici 21 ha regalato subito momenti di "alta tensione" in studio. Alessandra Celentano è stata una delle protagoniste della serata. Infatti anche in questa circostanza ha tenuto banco coni i suoi giudizi severi che forniscono comunque argomenti di discussione alla trasmissione di Maria De Filippi.

Durante la prima puntata del 19 marzo, la prof Celentano non ha perso occasione per rimproverare i tre giudici del serale, ma anche per sbottare contro il suo collega Raimondo Todaro, col quale non è in buoni rapporti.

Tutto è cominciato quando è stato lanciato il guanto di sfida tra Michele e Christian voluto dalla coreografa milanese.

Quest'ultima ha spiegato le motivazioni che l'hanno spinta a proporre una sfida che, a suo parere, era equa.

Nel momento in cui Todaro ha preso la parola per fornire la sua opinione, si è rivolto direttamente alla giuria, definendola "più importante" della collega Celentano.

I giurati hanno a loro volta confermato che il guanto di sfida non poteva essere accettato. In particolare, Stefano De Martino ha ricordato che non sarebbe stata una sfida equilibrata perché un ballerino di hip-hop non potrebbe mettersi alla prova con determinati movimenti e prese.

'Solito cafone': la prof Celentano sbotta contro Raimondo Todaro e poi attacca i giudici

L'atteggiamento di Todaro ha infastidito la prof Celentano che, nel corso della prima puntata del serale di Amici 21, non ha perso l'occasione per sbottare e per mettere a tacere il collega.

"Sei il solito cafone", ha affermato un'Alessandra Celentano innervosita dal modo di fare di Todaro, il quale ha evitato di rivolgerle la parola.

La tensione è aumentata nel momento in cui l'insegnante di danza lombarda ha bacchettato anche la giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash.

La prof, durante l'appuntamento di sabato 19 marzo di Amici 21, ha messo in discussione anche la ballerina Serena, criticandola soprattutto per l'aspetto fisico che, a suo parere, non sarebbe adatto per la danza.

La prof Celentano perde le staffe ad Amici 21 anche contro i tre giudici del serale

Le parole di Celentano non sono piaciute ai tre giudici dello show di Maria De Filippi, in particolar modo a Stefano De Martino e Stash che si sono dissociati, schierandosi di conseguenza con l'allieva Serena.

Anche in questo caso la reazione della coreografa meneghina non si è fatta attendere, infatti ha ulteriormente punzecchiato i tre giurati. "Studiate un po' e poi ne riparliamo", ha affermato l'insegnante di danza classica, rivolgendosi a Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto.