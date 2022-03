Critiche a non finire per due allievi della ventunesima edizione di Amici. Il daytime che è andato in onda il 24 marzo ha mostrato la reazione stizzita che LDA e Calma hanno avuto quando hanno scoperto di dover duettare sulle note de "La paranza" di Daniele Silvestri. I ragazzi hanno contestato il brano con durezza, ma il prof Zerbi non si è lasciato scappare l'occasione di rimproverarli. D'accordo con Rudy anche Gigi D'Alessio, che con un messaggio sui social ha raccolto parecchi consensi tra i fan del talent show.

I ragazzi di Amici protestano per le assegnazioni

Quasi tutto il daytime di Amici di giovedì 24 marzo è stato dedicato alla reazione che LDA e Calma hanno avuto quando hanno scoperto che avrebbero dovuto preparare "La paranza" per la seconda puntata del serale.

Rudy ha assegnato il brano di Daniele Silvestri a due allievi del suo team, che non l'hanno apprezzato affatto. Luca in particolare si è opposto, dicendo che non canterà mai il pezzo perché troppo lontano dal suo genere musicale.

"Ma che barre potrei mai scrivere su una canzone che dice La paranza è una danza che si balla con la panza?", si è chiesto l'allievo mentre Luigi e Crytical cercavano di spronarlo a impegnarsi nella sfida che il professore gli ha lanciato in vista del secondo appuntamento in prima serata con il talent show.

"Al massimo lo facciamo e ci vestiamo da papere" ha detto il giovane D'Alessio, prima che Zerbi convocasse lui e Calma in un'aula della scuola per una strigliata.

Il rimprovero del prof di Amici e del padre

Rudy ha zittito LDA mostrandogli tutti i riconoscimenti che "La paranza" ha ottenuto negli anni, a partire dai premi vinti per la profondità del testo e i riferimenti al mondo della mafia che si celano all'interno di un brano apparentemente leggero e scanzonato.

Quando Luca ha cercato di giustificare il suo scivolone dicendo che sta attraversando un momento difficile, un blocco che gli impedisce di esprimersi come vorrebbe, Zerbi ha tuonato: "Non mi interessa. Sei qui per studiare e prima di dire certe cose dovresti informarti. Sei un ignorante".

Il professore di Amici era visibilmente adirato e ha fatto presente ai suoi allievi che la canzone che tanto hanno bistrattato è stato lui a produrla quando era a capo di un'etichetta discografica qualche anno fa.

Il commento social sul pomeridiano di Amici

Zerbi non è stato l'unico a esporsi per criticare aspramente LDA e Calma e il comportamento poco rispettoso che hanno avuto nei confronti di un artista come Daniele Silvestri.

Sotto a un post Instagram dedicato alla strigliata del professore agli allievi della sua squadra, i più attenti hanno intercettato il commento di Gigi D'Alessio (papà di Luca).

"Bravo Rudy, condivido tutto quello che hai detto. Devono ancora crescere e imparare tanto. Un anno ad Amici non basta, ha scritto il cantautore napoletano sui social, andando palesemente contro il figlio e a favore del collega autore de "La paranza".

Anche molti spettatori del talent hanno criticato l'atteggiamento dei due ragazzi nei confronti di un brano popolare e amatissimo dal grande pubblico.

"Loro si dicono allibiti per questa assegnazione. Parlano di pezzo ridicolo che comprometterebbe il loro percorso artistico. Ogni virgolettato è una stilettata alla vera arte", "Silvestri è un cantautore serio che ha scritto testi così importanti che dovrebbe essere lui a non dare i suoi brani a questi peracottari ignoranti", questi sono solo alcuni dei pareri negativi che sono apparsi in rete su LDA e Calma dopo il daytime del 24 marzo.