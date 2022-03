Scoppia la polemica nella scuola di Amici 21 a pochi giorni dalla messa in onda della seconda puntata del serale. Lda e Calma hanno polemizzato contro l'assegnazione del brano "La Paranza" cantato da Daniele Silvestri, assegnato loro dal prof Rudy Zerbi.

I due cantanti si sono lamentati al punto da prendere in considerazione l'idea di non eseguirla in trasmissione e scatenando così l'ira del prof Zerbi che non si è fatto problemi a rimproverarli e a bacchettarli per la loro presa di posizione.

Lda e Calma polemici con il brano assegnato da Zerbi ad Amici 21

Nel dettaglio, in vista della seconda puntata del serale di Amici 21, il prof Rudy Zerbi ha scelto di assegnare a Lda e Calma l'esecuzione del brano "La Paranza", uno dei maggiori successi di Daniele Silvestri.

Peccato, però, che i due allievi non abbiano fatto i salti di gioia per questo pezzo, al punto da considerarlo non idoneo al loro stile e per questo motivo sono arrivati a dire che non lo avrebbero eseguito nel corso della seconda puntata del serale, prevista per sabato 26 marzo su Canale 5.

"Io questa cosa non la canto", ha sbottato Calma aggiungendo poi di aver sempre paura di contestare i brani che gli vengono assegnati, dato che poi Zerbi si lascia andare a durissimi sfoghi.

'Non mi va di cantarlo', sbottano Lda e Calma

"Anche io ho paura di contestare i pezzi, ma per me preparare un pezzo così è una perdita di tempo", gli ha fatto eco Lda anche lui poco convinto del brano che gli era stato assegnato da Zerbi per questa seconda puntata del serale di Amici 21.

"Io penso che non mi va di cantare una roba così", ha ribattuto ancora Calma ormai convinto della sua presa di posizione e delle critiche mosse nei confronti del brano di Daniele Silvestri.

Sta di fatto che, le parole dei due cantanti protagonisti di questa ventunesima edizione del talent show di Canale 5, hanno scatenato l'ira del prof Zerbi, che non ha perso occasione per bacchettarli e rimproverarli duramente.

Zerbi rimprovera e 'umilia' Lda e Calma ad Amici 21

"Chi si deve vergognare siete voi per l'ignoranza con la quale avete affrontato un pezzo di questo genere.

Con la strafottenza alla quale vi rivolgete ad un artista come Daniele Silvestri", ha sbottato subito Zerbi che ha convocato Lda e Calma.

"Voi sapete che in quel brano si parla di mafia, lo sapete o no? No, perché siete ignoranti, presuntuosi, saccenti e fate una figura terribile", ha proseguito ancora il prof di Amici visibilmente furioso e adirato con i due allievi.

"Davanti a una roba del genere io mi vergognerei. Non sapete mettervi in gioco, non sapete chi sia Daniele Silvestri", ha chiosato Zerbi che ha messo così a tacere Lda e Calma.