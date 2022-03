Belen Rodriguez furiosa con Teo Mamucari durante l'ultima puntata de Le Iene su Italia 1. La showgirl argentina è apparsa a dir poco furiosa dal gesto fatto dal suo compagno di avventura in questa nuova edizione del programma storico di Italia 1, ideato da Davide Parenti.

Per lanciare un filmato sui parrucchini, Mammucari ha pensato di "testare" la veridicità dei capelli della showgirl argentina, scatenando la sua reazione contrariata al punto da minacciarlo di tirargli un calcio in diretta.

Teo Mammucari fa infuriare Belen Rodriguez a Le Iene: cosa è successo in diretta

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata de Le Iene trasmessa mercoledì 23 marzo su Italia 1, la showgirl Belen si è ritrovata a fare i conti con un gesto di Mammucari che non l'ha entusiasmata affatto.

Durante la trasmissione si parlava di parrucchini e, poco prima di mandare in onda un servizio su questo tema, ecco che Mammucari con la sua consueta ironia, ha voluto fare una prova proprio su Belen, per capire se i capelli fossero suoi oppure no.

Ecco allora che il conduttore ha tirato i capelli alla showgirl argentina, la quale questa volta non l'ha presa affatto bene.

Visibilmente indispettita, Belen ha subito replicato esclamando: "Ti tiro un calcio".

'Ti do un calcio', Belen Rodriguez sbotta contro Mammucari (Video)

Poco dopo, non contento del gesto appena fatto, Mammucari è tornato nuovamente all'attacco tirando per la seconda volta i capelli alla showgirl e scatenando per l'ennesima volta la sua ira.

"Ti do un calcio", ha sbottato ancora Rodriguez rivolgendosi direttamente al suo compagno di avventura al timone de Le Iene.

Insomma, questa volta, Belen non l'ha presa bene e le sue espressioni confermano il fatto che fosse abbastanza furiosa per il gesto di Mammucari.

Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra i due conduttori de Le Iene, la showgirl argentina continua ad essere al centro del gossip per il suo ritorno di fiamma con l'ex marito Stefano De Martino.

Ormai, da diverse settimane, Belen e Stefano vengono di nuovo paparazzati insieme e, secondo i bene informati, tra i due sarebbe ritornato di nuovo il sereno, al punto da pensare di tornare a vivere sotto lo stesso tetto.

Definitivamente archiviata la relazione con Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì, la showgirl argentina ha ripreso in mano le redini del rapporto con De Martino, padre del primo figlio Santiago e, questa volta, i fan sperano che possa essere definitivo, dato che già in passato sono stati protagonisti di diversi "tira e molla" dopo la separazione.