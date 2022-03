Cresce l'attesa per il debutto del serale di Amici 21 e, in queste ultime ore, anche i concorrenti stessi della scuola di Maria De Filippi cominciano a fare ipotesi su quelle che potrebbero essere le squadre dello show.

Come è già successo lo scorso anno, anche in questa edizione gli allievi saranno suddivisi in tre squadre, ciascuna capitanata da un prof di canto e uno di ballo. Ma quali sono le squadre di questa edizione? Il giovane Lda, parlando con gli altri concorrenti, ha ammesso di avere le "idee chiare" sulla composizione.

Le prime anticipazioni sul serale di Amici 21

Nel dettaglio, in questi giorni i concorrenti di Amici 21 che sono stati ammessi alla fase serale dello show, si stanno preparando al meglio per poter affrontare l'attesa prima puntata dello show, prevista sabato 19 marzo su Canale 5.

Maria De Filippi è intervenuta in casetta per spiegare loro che le varie esibizioni saranno giudicate da una giuria composta da tre personaggi esterni ed ha anticipato che nella prima puntata potrebbero esserci ben 2/3 eliminazioni dalla gara.

Ma quali sono le tre nuove squadre di questo serale? A fare delle previsioni ci ha pensato Lda, il giovane figlio di Gigi D'Alessio, tra i concorrenti più amati e seguiti dai fan della trasmissione Mediaset.

Squadre serale Amici 21: ecco le ipotesi di Lda

In attesa di scoprire chi saranno le tre squadre ufficiali del serale di Amici 21, arrivano le prime conferme sulla giuria di questa nuova edizione.

"Secondo me Rudy Zerbi - Alessandra Celentano, Raimondo Todaro - Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli - Veronica Peparini. Me lo sento proprio", ha ammesso Lda ammettendo di avere un sesto senso e di ipotizzare che queste saranno le tre squadre del serale.

In attesa di scoprire se i pronostici di Lda saranno fondati oppure no, emergono dettagli sulla giuria del serale.

Stando a quanto riportato sulle pagine del sito diretto da Roberto D'Agostino, Maria De Filippi avrebbe riconfermato il trio della passata stagione.

Ecco chi sono i tre giudici del serale di Amici 21

Di conseguenza, nei panni di giudici del serale ad Amici 21, ritroveremo: Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto Di Savoia.

Non ci saranno quindi nuovi ingressi nel cast, così come era stato rivelato nelle scorse settimane da diverse riviste dove erano stati fatti i nomi di Sabrina Ferilli, Giorgia e Giulia Michelini come new entry di questa ventunesima edizione del serale.

A questo punto, quindi, non resta altro che attendere il prossimo sabato 19 marzo per poter vedere la prima puntata del serale su Canale 5, anche se la trasmissione verrà registrata in anticipo di qualche giorno rispetto all'effettiva messa in onda in tv.