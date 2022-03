Le anticipazioni che sono trapelate sull'ultima puntata domenicale di Amici, hanno fatto chiarezza sul cast che parteciperà alla prima del serale. Gli insegnanti hanno deciso di promuovere tutti e 18 gli allievi della classe, gli stessi che presto saranno divisi in tre squadre capitanate da coppie di docenti. Stando a un'indiscrezione che circola sul web, Alex e Luigi dovrebbero appartenere a team rivali, così come Carola e Dario, Christian e John Erik.

Aggiornamenti sul cast del serale di Amici

Chi ha dato un'occhiata alle anticipazioni dello speciale di Amici che è stato registrato il 3 marzo (e che andrà in onda domenica 6), conosce già i nomi dei ragazzi che sono passati al serale tra quelli ancora in dubbio.

La commissione interna ha deciso di promuovere tutti e 18 gli allievi della classe, lasciando azero il numero di eliminazioni a circa due settimane dall'inizio dello show in prima serata.

Dopo aver saputo che nove cantanti e nove ballerini hanno ottenuto la maglia d'oro, i fan hanno cominciato a chiedersi come saranno suddivisi quando partirà la gara del sabato sera.

Qualora il meccanismo del programma dovesse rimanere invariato rispetto alla precedente edizione, presto i talenti entreranno a far parte di tre diverse squadre, ognuna capitanata da una coppia di professori.

Gli 'accoppiamenti' dei docenti di Amici per il prime time

Stando a un'indiscrezione che circola su web dal 4 marzo, sarebbero già stati fatti gli accoppiamenti tra i professori che guideranno le tre squadre al serale.

Voci ancora da confermare, dunque, sostengono che l'unico "duo" confermato rispetto alla passata edizione, è quello di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: i due dovrebbero essere capitani del team di Luigi, LDA, Calma, Gio Montana, Carola, Michele e Leonardo.

A sfidare questa compagine, ci sarà anche quella con a capo l'inedita coppia Veronica Peparini e Lorella Cuccarini.

I ragazzi seguiti dalle due insegnanti sono Dario, John Erik, Alice, Alex, Sissi e Aisha.

Il terzo e ultimo gruppo, dovrebbe essere rappresentato da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. I due docenti sono tutor di Crytical, Albe, Nunzio, Christian e Serena.

Ad una prima occhiata, queste squadre sono abbastanza equilibrate e la competizione dovrebbe essere accesa sin dall'esordio di sabato 19 marzo, quando è probabile che ci siano due o addirittura tre eliminazioni.

I protagonisti dello show serale di Amici

A partire da lunedì 7 marzo (ovvero dopo la messa in onda dello speciale che è stato registrato giovedì scorso), i daytime di Amici dovrebbero essere interamente dedicati alla preparazione dei ragazzi per la prima puntata del serale.

Oltre a mostrare le lezioni di cantanti e ballerini in vista del debutto in prime time e davanti ad una giuria ancora top secret (si parla di Stefano De Martino, Giulia Michelini e Giorgia per questo ruolo), gli addetti ai lavori proporranno i momenti in cui si formeranno ufficialmente le tre squadre.

Le coppie di professori scelte dalla produzione, dunque, incontreranno gli allievi per informarli di chi saranno i loro "rivali" e con chi potranno allearsi d'ora in poi.

Tra le possibili sfide che saranno proposte al pubblico tra due settimane circa, spiccano: Nunzio vs Leonardo (rappresentanti di latinoamericano), Christian vs John Erik (per l'hip-hop), Serena vs Carola e Alice, Alex vs Luigi ed LDA (tra i cantanti più amati dal pubblico), Crytical vs Gio Montana (per il rap).

Insomma, manca pochissimo all'inizio del serale di Amici e sono già tanti gli spunti di discussione che stanno offrendo i protagonisti della classe, tutti promossi alla prossima fase.