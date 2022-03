Barù non ha gradito la nomination ricevuta da Delia Duran al GFVip. Dopo avere discusso con il coinquilino, la modella sudamericana ha voluto parlare con Sophie Codegoni e Jessica Selassié. Nel dettaglio, Delia ha cercato di mettere in guardia la Principessa sull'atteggiamento mostrato dal food blogger.

L'accaduto

Teminata la 47^ puntata del GFVip, Delia ha confidato a Barù di averlo nominato. Sebbene il coinquilino abbia preso la notizia con sportività, in un secondo momento ha espresso delusione per il comportamento della modella.

Dopo la discussione avuta con il coinquilino, Delia ne ha voluto parlare con Jessica Selassié e Sophie.

Rivolgendosi alla Principessa, la modella sudamericana ha spiegato di non avere compreso la competitività del nobile. Secondo Duran, non ha senso arrabbiarsi per una nomination, visto che sono rimasti pochissimi concorrenti all'interno della casa di Cinecittà. Poi, la diretta interessata ha riportato una frase pronunciata da Barù: "Lui mi ha rinfacciato di non aver nominato Jessica. Ha ribadito questa cosa e mi ha dato fastidio..." Come riferito dalla compagna di Alex Belli, il nobile le ha anche detto che se fosse stata nominabile, probabilmente avrebbe fatto il suo nome.

Delia invita Jessica a riflettere

A detta di Delia, la reazione di Barù non è stata delle migliori. Il nobile spesso dice di non essere interessato ad arrivare alla fine del GFVip e di essere contento per il suo percorso.

Nel momento in cui è stato nominato, però, ha dato adito ad uno sfogo. Per questo motivo, Duran ha cercato di mettere in guardia Jessica sull'atteggiamento di Barù. L'ipotesi potrebbe essere che il nobile abbia messo in atto una strategia per arrivare più lontano possibile nel programma.

Prima di concludere la conversazione, Delia ha affermato: "Jess, non doveva..." Per la modella, il coinquilino se voleva realmente bene alla Principessa non tirava in ballo il suo nome.

La situazione tra Jessica e Barù

Nella precedente puntata del GFVip, Barù non ha gradito alcuni commenti di Jessica Selassié. Nel dettaglio, la Principessa, in Confessionale, ha ipotizzato che il coinquilino si sia avvicinato a lei solamente per strategia. Il dubbio della 26enne è che il nobile abbia cercato di tenere "buoni" i fan della coppia.

A tal proposito, il food blogger si è detto dispiaciuto. Ma non solo, il diretto interessato ha ribadito di non cambiare la sua idea: all'interno della casa di Cinecittà non vuole avere alcuna relazione.

A pochi giorni dalla finale del GFVip, non è chiaro se Jessica e Barù riusciranno a sistemare la situazione tra loro oppure se sia trattata solamente di una parentesi della loro vita.