Il conto alla rovescia per l'inizio del serale di Amici 21 è ufficialmente partito. Anche i profili social del talent show hanno confermato che la prima puntata andrà in onda sabato 19 marzo, ma non hanno ancora svelato i nomi dei membri della giuria. Secondo una delle tante indiscrezioni che circolano in rete in questi giorni, a commentare e a votare le esibizioni dei 18 allievi in gara potrebbero essere il riconfermato Stefano De Martino, Sabrina Ferilli e uno tra Fedez ed Ermal Meta.

Aggiornamenti sul cast del prime time di Amici

Il cast della ventunesima edizione del serale di Amici è stato parzialmente formato: tra domenica 6 e lunedì 7 marzo, infatti, i telespettatori di Canale 5 hanno assistito all'assegnazione delle ultime maglie d'oro ai ragazzi.

I professori hanno deciso di dire sì a ben 18 talenti, un numero piuttosto elevato che costringerà la produzione a fissare una doppia eliminazione a puntata sin dall'inizio del prime time.

Per quanto riguarda gli altri protagonisti dello show che esordirà sabato 19, si sa solamente che anche quest'anno gli insegnanti saranno a capo di tre diverse squadre e che tutte dovranno convincere una giuria di esperti di essere i migliori.

A proposito dei giurati famosi che Maria De Filippi ha "chiamato a rapporto", a oggi si sa soltanto che dovrebbero essere tre e che proverrebbero da svariati settori del mondo dello spettacolo e dell'arte.

Un possibile ballottaggio per la giuria di Amici

Un nome che circola da settimane sulla giuria di Amici 21 è quello di Stefano De Martino.

Anche se manca ancora la conferma degli addetti ai lavori, sembra quasi certo che l'ex ballerino torni a ricoprire quel ruolo che un anno fa l'ha visto spiccare per competenza e simpatia (si vocifera anche che il napoletano abbia detto no a Made in Sud per partecipare al prime time del talent che l'ha scoperto artisticamente un bel po' di anni fa).

Ad affiancare il chiacchierato ex marito di Belen Rodriguez dovrebbero essere due esperti di televisione, cinema e musica.

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile esordio di Giorgia e Giulia Michelini nel cast del format Mediaset, ma non sarebbero le uniche presenti nella lista delle preferenze dalla conduttrice.

Rumor ancora non confermati, infatti, sostengono che tra i giudici di Amici potrebbero figurare Sabrina Ferilli (spalla di Maria a Tu sì que vales) e uno tra Fedez ed Ermal Meta.

I cantautori appena citati, infatti, sarebbero al ballottaggio per un unico posto in giuria, quello assegnato a un rappresentante di spicco della musica italiana.

Rosa Di Grazia possibile professionista di Amici

Quella sui nomi dei giudici non è l'unica informazione che i fan di Amici vorrebbero sulla fase serale. Nelle ultime ore, infatti, un rumor piuttosto spiazzante ha cominciato a farsi strada prima sui social network e poi su vari siti di Gossip.

Una storia pubblicata su Instagram il 6 marzo scorso sta spingendo molti curiosi a ipotizzare ritorno nel cast di Rosa Di Grazia nell'inedito ruolo di ballerina professionista.

L'alunna della ventesima edizione ha informato i propri follower di aver trascorso la domenica pomeriggio all'interno degli studi Elios, quelli che ospitano tutte le trasmissioni di Maria De Filippi.

Non è da escludere, dunque, che la ragazza sia stata scelta dal direttore artistico Stéphane Jarny per il corpo di ballo che da sabato 19 marzo accompagnerà i ragazzi nelle coreografie. Per la napoletana sarebbe un ritorno in grande stile dopo essere stata criticata aspramente per mesi dalla maestra Celentano.