Drammatiche rivelazioni avverranno in occasione delle nuove puntate di Una vita in programma prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera che arrivano dalla Spagna raccontano che Natalia Quesada farà una pesante accusa nei confronti di Marcos Bacigalupe, il temibile padre di Anabel.

Una vita: Genoveva indaga sugli scheletri nell'armadio di Marcos

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate - in programma nelle prossime settimane in prima visione assoluta in Italia - annunciano che il passato oscuro di Marcos verrà alla luce.

Tutto inizierà quando Aurelio riuscirà a far schierare Anabel dalla sua parte quando le farà capire che suo padre insieme a Salustiano avevano ucciso Carlos, il suo promesso sposo messicano.

Bacigalupe, a questo punto, deciderà di troncare il rapporto con Miguel per poi fuggire di casa, contravvenendo alla volontà del padre che le aveva intimato di rinchiuderla in convento. Ma Soledad farà in modo che la sorellastra di Camino incontri Aurelio, tanto che tra di loro scoppierà la passione.

La situazione diventerà sempre più complicata visto che Genoveva inizierà ad indagare sugli scheletri nell'armadio di Marcos in Messico.

Natalia accusa l'imprenditore di averla abusata in Messico

Nelle puntate Spagna di Una vita, Marcos perderà il lume della ragione quando aggredirà Natalia in un vicolo di Acacias 38. In questa circostanza, il Bacigalupe incolperà la messicana di aver favorito il riavvicinamento tra Aurelio e Anabel.

Neanche a dirlo, Quesada ordinerà all'imprenditore di lasciarla in pace dopo averlo preso a brutte parole.

Marcos verrà accusato di essersi approfittato di lei e di altre ragazzine indifese durante la sua permanenza in America Latina. Un'accusa che farà arrabbiare sempre di più l'imprenditore, che incolperà la sorella di Aurelio di essere stata con uomini più grandi solo per aiutare la famiglia Quesada.

Insomma, Natalia accuserà indirettamente il padre di Anabel di averla abusata, cosa che verrà fortemente negata da quest'ultimo.

Aurelio diventa il presidente della società

Ma la story-line riserverà ancora moltissimi colpi di scena. In particolare, Genoveva chiederà l'aiuto dell'investigatore Cuevas per indagare sul passato di Marcos in Messico.

La darklady, infatti, metterà le mani su di alcuni documenti, che descrivono tutte le attività illegali, di cui l'imprenditore si è macchiato in America Latina. Una prova schiacciate, che Salmeron userà per ricattare Bacigalupe e spingerlo a consegnarle il 15% delle quote della sua società.

A questo punto Genoveva non perderà tempo e siglerà un patto con Aurelio, che diventerà l'azionario di maggioranza grazie anche alle quote del padre. In questo modo, il fratello di Natalia diventerà il presidente, estromettendo Marcos da ogni decisione fondamentale della società.