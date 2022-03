La ventunesima edizione di Amici è ad una svolta: domenica 6 marzo sarà completato il cast del serale, che esordirà sabato 19 con un appuntamento pre registrato. Stando a quello che riporta Tvblog in queste ore, a partire dal 13/03 la puntata di Verissimo potrebbe essere preceduta da un collage di immagini riferite al prime time del talent-show del giorno prima, un modo per tenere sempre alta l'attenzione del pubblico sui ragazzi e sulla loro crescita.

Aggiornamenti sul futuro di Amici in tv

Il serale di Amici sta per cominciare, per questo gli addetti ai lavori si stanno concentrando su quello che accadrà sul prestigioso palco degli studi Elios a partire dal 19 marzo.

I fan del talent-show, però, si chiedono cosa ne sarà degli speciali della domenica pomeriggio che dallo scorso settembre allietano i loro weekend. Stando a quello che riporta Tvblog oggi, mercoledì 2 marzo, la programmazione del format Mediaset potrebbe subire solo parziali cambiamenti.

Giorno 6 andrà sicuramente in onda l'ultima puntata domenicale condotta da Maria De Filippi, quella durante la quale saranno scelti gli ultimi ragazzi che accedono al prime time tra quelli ancora in bilico (questo appuntamento sarà registrato giovedì 3).

La settimana successiva, ovvero il 13, la trasmissione di Canale 5 dovrebbe iniziare a preparare il pubblico per lo spettacolo in prima serata che debutterà il sabato avvenire, mostrando il percorso che gli alunni promossi hanno fatto nella scuola fino alla conquista della maglia dorata.

Ipotesi sui prossimi appuntamenti con Amici

Quello che Tvblog ha anticipato ai fan di Amici, è il possibile contenuto delle puntate che andranno in onda la domenica pomeriggio dopo l'inizio della fase serale.

Rispondendo alle domande dei curiosi su Instagram, gli addetti ai lavori hanno fatto sapere: "Prima di Verissimo potrebbe esserci un collage della puntata del serale della sera precedente".

Stando a questa indiscrezione, dunque, la "staffetta" tra Amici e Verissimo dovrebbe andare avanti anche dopo l'esordio del talent di Maria De Filippi in prima serata: lo speciale del format Mediaset potrebbe essere dedicato a quello che accadrà dietro le quinte del programma tra una manche e l'altra, con approfondimenti sulle esibizioni degli allievi e sui pareri dei giudici (i cui nomi non sono ancora trapelati).

Eliminazioni e salvataggi nella scuola di Amici

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulla programmazione di Amici dopo l'inizio del serale, i fan sono concentrati su quello che accadrà tra pochi giorni durante l'ultima registrazione domenicale.

Quello che andrà in onda il 6 marzo, è lo speciale in cui i professori saranno chiamati a fare i nomi dei ragazzi che vogliono promuovere alla prossima fase del programma: a giocarsi quest'opportunità sono in 9 perché altrettanti hanno già la certezza di partecipare ad almeno alla prima puntata, quella di sabato 19.

Oggi, nel corso del daytime che è stato trasmesso su Canale 5, Rudy Zerbi ha salvato Gio Montana da un'eliminazione certa. Anna Pettinelli aveva deciso di mandare a casa l'allievo del suo team perché non lo considerava abbastanza pronto per il prime time, ma il collega di canto si è esposto per prenderlo nella sua squadra.

Giovedì 3 marzo trapeleranno le anticipazioni dettagliate dell'appuntamento decisivo della 21esima edizione, quello in cui sarà formato il cast del serale (in bilico ci sono ancora LDA, Luigi, Alice, Leonardo, Nunzio, Crytical, Calma, Christian e Gio Montana appunto), che ad oggi vanta talenti come Alex, Sissi, Serena, Albe, Dario, Michele, Carola, Aisha e John Erik.