Si è da poco conclusa la registrazione della seconda puntata di Amici, quella che andrà in onda su Canale 5 sabato 26 marzo. Sui social network stanno circolando le prime anticipazioni di quello che è successo in studio, a partire dai nomi degli allievi eliminati e di quelli che sono finiti allo spareggio finale. I ragazzi si sono misurati con difficili prove e guanti di sfida lanciati dai professori durante la settimana, come quello Carola contro Serena su una coreografia in stile Beyoncé.

Aggiornamenti sul prossimo appuntamento con Amici

Giovedì 24 marzo è stata registrata la puntata di Amici che sarà trasmessa in tv sabato sera.

Al termine delle riprese, sul web hanno cominciato a circolare le anticipazioni di quello che è accaduto in studio nelle ore precedenti.

La gara si è svolta come al solito: tre manche da tre prove l'una (la vittoria è assegnata alla squadra che raggiunge due punti per prima) e due eliminazioni, una diretta e l'altra in seguito ad uno spareggio combattuto.

Anche questa settimana sono stati i giudici a scegliere la busta contenente il nome del team che doveva dare inizio alla competizione: la coppia di prof "prescelta" ha indicato il gruppo rivale da sfidare nella prima importantissima partita.

Alla fine di questo acceso confronto, Calma è risultato il meno apprezzato dal tre giudici: il cantante, dunque, è stato eliminato definitivamente dal talent-show ed ha detto addio ai compagni del team Zerbi-Celentano.

Un verdetto in sospeso ad Amici 21

Nel corso della seconda e della terza manche della serata, i professori hanno proposto diversi guanti di sfida. La giuria è stata chiamata ad osservare e a votare molti confronti in entrambe le categorie: Alex e Albe si sono esibiti sulle note di "Abbronzatissima" per volontà di Anna Pettinelli, Crytical e Luigi hanno portato in scena un medley di tre ballad su richiesta di Rudy Zerbi.

Per quanto riguarda i ballerini, Serena e Carola hanno interpretato la coreografia originale di "Single Ladies" di Beyoncé (Todaro ha cercato di mettere in difficoltà la danzatrice classica con un balletto sensuale), Michele si è confrontato con Dario su tre stili diversi, Leonardo e Nunzio hanno mostrato alla giuria un pezzo latinoamericano preparato durante la settimana.

Al termine di tutte queste esibizioni, Crytical e Christian sono finiti al ballottaggio per la seconda eliminazione della puntata: i ragazzi hanno interpretato i loro "cavalli di battaglia", dopodiché hanno salutato tutti e sono rientrati in casetta.

Attesa per il ritorno di Amici in prime time

Come accade ormai da un anno a questa parte, anche nel corso della registrazione di Amici del 24 marzo è stato svelato il nome di un solo eliminato della serata. Maria De Filippi, infatti, cerca di limitare la diffusione di anticipazioni comunicando il verdetto del ballottaggio finale in casetta, dove i ragazzi rientrano dopo aver partecipato alla puntata.

A decidere chi deve lasciare la gara, è la giuria composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia: i tre sono chiamati a scegliere chi preferiscono tra gli allievi che i professori rivali non hanno salvato al termine della seconda e terza manche della gara.

Finché la puntata non va in onda su Canale 5, infatti, si possono fare solo ipotesi o supposizioni su chi è stato escluso dal programma dopo lo spareggio.

Il serale di Amici, comunque, è partito alla grande: il primo appuntamento è stato seguito da 4,5 milioni di spettatori (per uno share di poco superiore al 25%). La scelta della produzione di non cambiare quasi nulla rispetto alla passata edizione, per ora si è rivelata vincente.