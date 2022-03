Nuovi appuntamenti con la soap opera di Rai 1, "Il Paradiso delle Signore", le anticipazioni dell'episodio numero 130 in onda sul piccolo schermo venerdì 18 marzo pongono l'attenzione intorno al personaggio di Stefania. Quest'ultima comprenderà che la presenza nella casa di proprietà dei Guarnieri sia fastidiosa e deciderà di togliere il disturbo. La figlia di Ezio (Massimo Poggio) si dirà pronta a lasciare il nascondiglio ma non sarà un'impresa facile trovare un nuovo rifugio adatto a non farsi trovare dai familiari. La Venere non avrà intenzione di fare ritorno nella casa originaria dopo quanto successo ma dovrà passarvi per prendere oggetti indispensabili.

Colombo tornerà dai propri familiari per prendere le valigie ma chiederà ospitalità alle Veneri. Le amiche saranno pronte a darle la dovuta accoglienza per mostrare vicina alla ragazza.

Vittorio messo nei guai dal piano di Dante e Fiorenza che riescono nell'intento

Le idee di Vittorio (Alessandro Tersigni) verranno bocciate dopo la sfilata avvenuta al circolo che riceverà pareri negativi per via del piano ordito da Dante e Fiorenza. I due coniugi riusciranno nell'intento disperato mettendo in cattiva luce il dottor Conti. Quest'ultimo non avrà intenzione di tornare sui propri passi e difenderà il progetto volto a far risaltare l'importanza delle Veneri. Le ragazze del grande magazzino respireranno un clima di tensione e si sentiranno sfiduciate dopo quanto avvenuto.

Si conosceranno le famiglie di Anna e Salvatore. Il barista e la compagna mostreranno preoccupazione dopo l'arrivo della madre di Imbriani. La giovane donna sarà chiamata a prendere una serie di decisioni determinanti per il suo futuro con l'amico di Marcello. Si vivranno attimi di paura per la possibile separazione tra Anna e Salvatore dovuta alla scelta della Venere di tornare nella terra d'origine.

Agnese, dal canto suo sarà in evidente preoccupazione per il figlio e deciderà di avere un confronto con la madre di Anna il cui arrivo ha portato a un cambio di scenari.

Confronto tra Agnese e la madre di Anna

La madre di Tina (Neva Leoni) si impegnerà a fare un discorso alla futura consuocera per convincerla a far rimanere la figlia a Milano.

Questo incontro sarà finalizzato alla possibilità di convincere la piccola Irene a trasferirsi a Milano. Non si riuscirà a trovare una soluzione al dilemma dopo che le due signore non troveranno un accordo. Infine sarà Anna a dover fare delle valutazioni per capire se sia giunto il momento di fare ritorno nel paese d'origine.