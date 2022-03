Si fanno sempre più interessanti le anticipazioni di Beautiful: le puntate della settimana che va dal 27 marzo al 2 aprile 2022 vedono protagonista Steffy e la sua preoccupazione dopo una notizia che aumenterà ancora di più la sua ansia riguardo la paternità del bambino che aspetta.

Hope non sarà assolutamente disposta a perdonare Liam che, disperato, cercherà un confronto con Finn. Approfittando della delicata situazione, Thomas affilerà gli artigli per portare Hope tra le sue braccia. Questa volta deve stare molto attento a non commettere errori.

Anticipazioni Beautiful: Steffy riceve una notizia inaspettata

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 27 marzo al 2 aprile su Canale 5, Steffy sarà pronta a sottoporsi al test di paternità. Occorre sapere al più presto chi è il padre del bambino che aspetta, lo deve a Finn e Liam.

Steffy si presenterà all'appuntamento con la sua ginecologa che, dopo una visita accurata, le confermerà la gravidanza.

Tuttavia, ci sono notizie non confortanti per la giovane Forrester: è ancora presto per sottoporsi al test di paternità, dovrà aspettare ancora un po' e, nel frattempo, limitare ogni fonte di stress per il bene del bambino.

Finn perdona Steffy

Nei nuovi episodi di Beautiful, Finn sorprenderà piacevolmente la sua amata Steffy, promettendole di crescere insieme il bambino che aspetta, anche se il test di paternità dimostrasse che è di Liam.

C'è però una condizione imprescindibile: Steffy deve essere onesta con lui in merito ai suoi sentimenti, assicurandogli di non avere più alcun interesse nei confronti dell'ex.

Rincuorata, la giovane Forrester comunicherà a Liam e Hope che occorrerà ancora un po' di tempo per potersi sottoporre al test. Nel frattempo, un disperato Liam confesserà a Wyatt di aver rovinato la sua vita tradendo Hope con Steffy.

La sottile arte manipolatoria di Thomas, spoiler Beautiful

Ci saranno momenti di tensione nei nuovi episodi di Beautiful in onda la prossima settimana. Zoe farà capire a Zende di essere innamorata di lui e spererà di essere ricambiata. Carter, ignaro di tutto, chiederà a Ridge di fargli da testimone di nozze.

Infine, Thomas sarà molto abile a ingannare la sua famiglia per riavere Hope.

Il suo piano è perfettamente studiato: far credere a tutti di aver completamente dimenticato la giovane Logan. Per riuscire nel suo intento, spronerà Hope a lottare per la sua famiglia.

Thomas, che ha in mente un chiaro disegno per ottenere ciò che vuole, dirà a Hope che sta dalla sua parte, rincuorandola sulla possibilità che il figlio di Steffy sia di Finn. Ovviamente, l'ingenua Logan cadrà nella sua rete, senza potersi immaginare cosa sarà capace di combinare.