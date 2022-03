Si è da poco conclusa la registrazione della puntata di Amici che andrà in onda domenica 6 marzo. Questo pomeriggio, infatti, Maria De Filippi ha condotto l'ultimo speciale in studio prima dell'inizio del serale. Le anticipazioni che circolano sui social network, fanno sapere che i professori hanno fatto i nomi degli allievi che vogliono portare avanti nella gara: polemica tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli su Gio Montana, rapper salvato dall'insegnante di canto dopo che la speaker l'aveva eliminato a un passo dal prime time.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

La ventunesima edizione di Amici sta per debuttare in prima serata: sabato 19 marzo andrà in onda la puntata d'esordio del talent-show che poi farà compagnia ai telespettatori per nove settimane.

Giovedì 3 marzo è stato registrato lo speciale forse più importante fino a oggi, quello durante il quale sono state assegnate le ultime maglie dorate ai ragazzi ancora in bilico.

I responsabili del "dentro o fuori", anche quest'anno sono stati i professori: ogni docente si è espresso per gli allievi della propria squadra, promuovendoli o bocciandoli in base al merito.

All'appuntamento odierno, dunque, si sono presentati nove talenti ancora in dubbio: LDA, Luigi, Calma e Gio Montana per il team Zerbi, Alice per il team Peparini, Christian e Nunzio per il team Todaro, Leonardo per il team Celentano, Crytical per il team Pettinelli.

L'unica docente ad aver già promosso tutti gli alunni della sua "compagine", è Lorella Cuccarini, che nei precedenti speciali ha detto sì ad Alex, Sissi e Aisha.

Tensione ed emozioni all'ultima di Amici

I ragazzi ancora senza maglia del serale, si sono esibiti davanti ai giudici per le ultime gare di canto e ballo prima dell'inizio della fase serale.

Uno dei giurati del giorno, ad esempio, è stato Kledi, che ha osservato e valutato le performance di Nunzio, Christian, Leonardo e Alice.

Dopo aver visionato le classifiche generali (nate dalla media dei voti che gli allievi hanno ottenuto in questi mesi di permanenza nella scuola di Amici), i professori si sono espressi su chi meritava di più di partecipare al prime time e chi di conseguenza, doveva tornare a casa perché ancora non pronto per uno spettacolo così prestigioso e importante.

Rudy Zerbi ha tenuto sul filo del rasoio tutti gli alunni del suo team: l'insegnante ha scelto di non assegnare pass per la prossima fase del programma a nessuno per far sì che l'impegno di tutti fosse massimo fino all'ultimo speciale della domenica.

I protagonisti della prima serata di Amici

Ai già promossi Alex, Sissi, Carola, Michele, Dario, Aisha, John Erik, Albe e Serena, nel corso della registrazione che Maria De Filippi ha condotto giovedì 3 marzo si sono aggiunti tutti gli altri: LDA, Calma, Gio Montana e Luigi del team Zerbi, Christian e Nunzio del team Todaro, Alice del team Peparini, Leonardo del team Celentano, Crytical del team Pettinelli.

A restare fuori dal cast del serale della ventunesima edizione di Amici, dunque, non c'è alcun alunno: esattamente come è successo un anno fa, anche questa volta la commissione interna ha scelto di far passare tutti i giovani artisti che componevano la classe, anche quelli che sembrava avessero meno chance.

In settimana, inoltre, si è parlato tanto di una forte crisi che ha vissuto Christian Stefanelli: il ballerino di hip hop ha minacciato di abbandonare la scuola più volte, ma l'incontro con il suo maestro Raimondo l'ha fatto desistere da questa idea e ora indossa la maglia dorata del serale come tanti altri compagni di classe.