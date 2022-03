Oggi, giovedì 3 marzo, è andato in onda un daytime di Amici molto importante. La puntata è iniziata con la crisi di Christian in sala prove: il ragazzo è scoppiato a piangere mentre ballava e si è rifiutato di andare avanti con la lezione. Raggiunta la casetta, il giovane ha preparato la valigia e poi si è confrontato al telefono con Raimondo Todaro, che ha cercato di capire le ragioni di questa decisione presa a pochi giorni dall'inizio della fase serale.

Il danzatore di Amici vorrebbe tornare a casa

Dopo essersi confrontato con Maria De Filippi e con i genitori, Christian ha comunicato una volontà che i fan speravano di non sentirsi dire mai.

La puntata di Amici che è stata trasmessa su Canale 5 il 3 marzo, infatti, è cominciata con l'approfondimento sulla situazione del ballerino del team Todaro che, dopo qualche giorno di riflessione, ha detto di voler lasciare la scuola perché pressato dalle troppe critiche.

Quando i compagni di classe gli hanno chiesto come mai ha deciso di tornare a casa quando manca pochissimo all'inizio del serale, il giovane ha risposto: "Non riesco più a ballare, non mi sento bene".

Quasi nessuno ha compreso fino in fondo le motivazioni del talento, neppure Raimondo che gli ha telefonato per capire cosa sta passando nella sua testa nell'ultimo periodo.

"Non puoi mollare adesso, tutti veniamo criticati. Hai fatto tanto per entrare qui e ora te ne vai?", ha detto l'insegnante di latinoamericano prima di chiedergli di aspettare un po' per avere un faccia a faccia prima di salutarsi definitivamente.

Doccia fredda per i fan di Amici

Anche se Raimondo Todaro gli ha chiesto di pensarci ancora su e non prendere una decisione della quale potrebbe pentirsi, Christian è apparso convinto di voler abbandonare la scuola di Amici, ma maggiori informazioni arriveranno nei prossimi giorni.

La crisi che ha investito il ragazzo dopo l'addio al programma dell'amico Mattia Zenzola (che si è dovuto ritirare per un infortunio al piede piuttosto serio), non è rientrata neppure dopo aver parlato al telefono con i genitori.

Il daytime che è andato in onda il 2 marzo, infatti, è stato dedicato in parte al confronto a distanza tra l'allievo e la sua famiglia: mamma e papà hanno provato a convincere il titolare della classe a resistere e a combattere i suoi mostri senza rinunciare al sogno di una vita di vivere di danza.

Stando a quello che è stato trasmesso su Canale 5 poco fa, Stefanelli non ha ancora cambiato idea ed è intenzionato a lasciare il programma di Maria De Filippi quando mancano circa due settimane alla prima puntata del serale.

Attesa per le ultime maglie d'oro assegnate ad Amici

La notizia del possibile abbandono di Christian, è stata data nel giorno in cui sarà registrato l'ultimo speciale domenicale di Amici.

Il 3 marzo, infatti, Maria De Filippi condurrà la ventiduesima puntata del suo talent-show, quella durante la quale saranno assegnate le ultime maglie del serale.

I professori saranno chiamati a decidere quanti e quali allievi meritano di partecipare all'esordio in prima serata del 19 marzo: il numero massimo di posti disponibili è 14, ma potrebbe variare (in difetto o in eccesso) in base alle esigenze degli insegnanti di canto e di ballo.

A non aver ancora ottenuto il pass per la prossima fase del programma, al momento sono in 9: LDA, Luigi, Calma, Alice, Leonardo, Nunzio, Crytical, Gio Montana e Christian.

Se quest'ultimo lascerà la scuola come ha anticipato parlando al telefono con Raimondo Todaro, sono in otto a giocarsi la possibilità di esibirsi davanti ad una giuria di esperti ancora top secret. Si vocifera che a commentare le performance dei ragazzi potrebbero essere: Stefano De Martino, Giorgia e Giulia Michelini.