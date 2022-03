Andrà in onda sabato 19 marzo la prima puntata del serale di Amici 21. Il talent scalda i motori per offrire al suo pubblico il migliore degli spettacoli. Durante lo speciale andato in onda domenica 13 marzo sono state ufficializzate le tre squadre che si daranno battaglia per giungere pian piano alla finalissima e alla decretazione del vincitore. Chi dopo Giulia Stabile alzerà l'ambita coppa? Ancora tante le sfide da affrontare per ballerini e cantanti e a giudicare dagli accorpamenti dei professori non mancheranno i battibecchi che hanno tenuto banco durante tutte le puntate pomeridiane.

Zerbi-Celentano, Pettinelli-Peparini: due squadre confermate

Contrariamente alle anticipazioni che circolavano sul web fino a qualche giorno fa, Anna Pettinelli non si ritroverà in coppia con Todaro, ultimo acquisto della scuola più seguita d'Italia, ma ritroverà Veronica Peparini, con cui già lo scorso anno si era notato un certo affiatamento. La squadra potrà contare sul talento di Albe e Crytical per quanto riguarda il canto, mentre Dario, Alice e John Erik rappresenteranno la categoria ballo.

Per mantenere fede al detto che "squadra che vince non si cambia", Rudy Zerbi e Alessandra Celentano formeranno un'altra squadra, dopo il successo dello scorso anno che ha portato Sangiovanni a trionfare tra i cantanti.

I ballerini Michele, Carola e Leonardo e i cantanti Calma, Luigi, LDA e Gio Montana uniranno i loro talenti per arrivare il più lontano possibile nella lunga corsa del serale.

Todaro-Cuccarini: la nuova squadra

Del tutto inedito, invece, l'accoppiamento che vedrà Raimondo Todaro al fianco di Lorella Cuccarini. I due professori sono più che pronti a difendersi dagli attacchi di Alessandra Celentano.

D'altra parte Cuccarini è già abituata alle battute della sua "avversaria" e anche l'ex maestro di Ballando con le Stelle ha dimostrato di non farsi mettere i piedi in testa da nessuno. I talenti del canto Sissi, Alex e Aisha e quelli del ballo Serena, Christian e Nunzio si metteranno a disposizione dei loro coach.

Anche sul versante giuria sembrerebbe ormai certo che ci saranno di nuovo Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto.

Insomma tra le esibizioni, gli spettacoli e le coreografie, senza tralasciare gli ospiti che Maria De Filippi porterà sul palco ogni sabato, ci sono tutte le carte in regola per portare sul palco un grande show. Tra pochi giorni ci sarà il via ufficiale: anche quest'anno i fan dei talenti sono pronti a sostenere i loro beniamini sui social.