Cambio programmazione previsto su Canale 5 per il prossimo mese di aprile. Le novità riguarderanno in primis la programmazione del daytime, dove ci sarà la messa in onda delle ultime puntate di sempre di Love is in the air. La soap turca con protagonisti Eda e Serkan chiuderà i battenti ma lascerà spazio al ritorno di un'altra soap turca molto amata e attesa dal pubblico. Trattasi di Brave and Beautiful, sospesa la scorsa estate per esigenze di palinsesto.

Stop Love is in the air: cambio programmazione Canale 5 aprile

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Canale 5 per il mese di aprile 2022 prevede l'uscita di scena dal palinsesto della soap opera Love is in the air.

La soap turca si sta avviando verso le battute conclusive di questa prima e unica stagione che ha fatto breccia nel cuore degli spettatori della rete ammiraglia Mediaset, conquistando una media di circa 1,7 milioni di spettatori al giorno e picchi che hanno toccato anche il 19% in daytime.

La messa in onda del gran finale di sempre di questa soap opera turca è previsto entro metà aprile, dopodiché calerà il sipario per sempre sulle vicende della coppia Eda-Serkan. Tuttavia, per una soap che uscirà di scena dalla programmazione di Canale 5, ce n'è già un'altra pronta a ritornare in video.

Brave and Beautiful ritorna nel pomeriggio di Canale 5

Trattasi di Brave and Beautiful, un'altra soap importata sempre dalla Turchia che ha debuttato la scorsa estate nel pomeriggio della rete ammiraglia del Biscione.

Anche in questo caso, gli ascolti sono stati molto positivi e durante la messa in onda a settembre, la soap ha superato spesse volte la soglia dei 2 milioni di spettatori, toccando anche il 20% di share.

Eppure Mediaset ha dovuto rinunciare alla messa in onda degli ultimi episodi rimanenti di Brave and Beautiful per lasciare spazio al ritorno di Uomini e donne, che da metà settembre è tornato a presidiare la fascia del primo pomeriggio.

Cesur e Suhan al posto di Eda e Serkan nel daytime di Canale 5

L'attesa per i fan della soap opera che narra le vicende della coppia composta da Cesur e Suhan starebbe per terminare, dato che saranno proprio loro a prendere il posto di Eda e Serkan in daytime. Terminati gli appuntamenti con Love is in the air, Canale 5 rispolvererà nuovamente l'appuntamento con Brave and Beautiful di cui verranno trasmesse le rimanenti 46 puntate che potrebbero diventare molte di più, dato che lo slot orario riservato alla soap ha durata di appena 30 minuti (compresa la pubblicità).

Confermati, invece, gli altri due appuntamenti del pomeriggio di Canale 5: quello con Beautiful e Una Vita che saranno trasmesse anche nel weekend, tornando così anche alla puntata domenicale.