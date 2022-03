Prosegue l'appuntamento con il serale di Amici 21: questo sabato 26 marzo sarà trasmessa la seconda puntata su Canale 5.

La registrazione si è conclusa pochi minuti fa e, le anticipazioni sul talent show di Maria De Filippi, rivelano che anche questa settimana c'è stata una nuova doppia eliminazione. Tra quelli finiti a rischio uscita, spicca anche il ballerino Christian.

Chi è stato eliminato dal serale di Amici 21 seconda puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni della seconda puntata del serale di Amici 21, rivelano che anche questa settimana ci sono state diverse manche che hanno visto protagoniste le tre squadre di questa edizione.

La prima manche è stata vinta dal duo composto da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro che, in questo modo, si sono assicurati l'accesso alla manche successiva di tutti i loro allievi.

Ebbene, il primo concorrente ad avere la peggio in questa seconda puntata del serale è stato un cantante: Calma, primo eliminato ufficiale di questo appuntamento con Amici 21 che andrà in onda sabato 26 marzo in prime time su Canale 5.

A seguire, ci sono state altre due manche. La seconda ha visto contrapposte le squadre di Cuccarini-Todaro contro Zerbi-Celentano.

Christian a rischio eliminazione dal serale

Ad avere la peggio, in questo caso è stato il team della coppia Cuccarini-Todaro e, a rischio eliminazione, è finito il ballerino Christian.

La terza manche di questa seconda puntata, invece, ha visto protagonisti Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Ad avere la peggio è stato il team della Pettinelli e, a rischio eliminazione è finito Crytical.

Di conseguenza, le anticipazioni del serale di Amici 21 rivelano che nella puntata di sabato 26 marzo ci sarà un nuovo ballottaggio che vedrà contrapposti Christian contro Crytical.

Christian e Crytical al ballottaggio: anticipazioni Amici 21 seconda puntata

In questo caso, però, il verdetto non è stato svelato subito durante la registrazione. Come è già successo la scorsa settimana, Maria De Filippi ha preferito non rovinare la sorpresa ai telespettatori che seguono il talent show su Canale 5, motivo per il quale il verdetto finale sarebbe stato svelato ai diretti interessati solo al rientro in casetta.

In questo modo, quindi, gli spettatori dovranno pazientare fino a sabato sera per scoprire l'esito finale di questa sfida e quindi per sapere chi ha avuto la peggio al termine di questa seconda attesissima puntata del serale.

Inoltre, le anticipazioni del serale di questa settimana rivelano che Serena ha conquistato la vittoria al premio Tim mentre Albe ha scoperto di aver raggiunto 1 milione di stream con i suoi brani.