Nella giornata di mercoledì 30 marzo si è svolta la registrazione della terza puntata del serale di Amici. Il nuovo appuntamento con il talent di Maria De Filippi è previsto per la serata di sabato 2 aprile. Nelle riprese ci sono stati colpi di scena e novità per i protagonisti della trasmissione. John Erik è stato eliminato, mentre Leonardo e Nunzio sono finiti al ballottaggio finale. Durante la puntata, inoltre, non sono mancate le esibizioni di cantanti e ballerini della scuola di Canale 5.

Amici, riprese 30 marzo: John Erik eliminato

John Erik non ce l'ha fatta: l'allievo di Veronica Peparini ha dovuto lasciare Amici durante la terza puntata del serale.

Il ballerino non è riuscito a rimanere nella trasmissione di Maria De Filippi ed è stato il primo allievo a dovere andare via nella registrazione del 30 marzo. La prima sfida che si è disputata fra le tre squadre del programma di Canale 5 è stata persa dai ragazzi di Anna Pettinelli e Veronica Peparini e pertanto John Erik ha dovuto rinunciare al suo sogno di vincere il talent show Mediaset.

Amici, anticipazioni 2 aprile: Leonardo e Nunzio al ballottaggio

Le successive due sfide hanno decretato i due allievi finiti al ballottaggio della terza puntata di Amici. Le anticipazioni trapelate dal web rivelano che Leonardo e Nunzio sono in bilico e si sono contesi un posto all'interno della trasmissione di Maria De Filippi.

Il ballerino di latino di Alessandra Celentano e l'alunno di Raimondo Todaro rischiano di uscire dal talent show di Canale 5. Il nominativo del secondo eliminato verrà annunciato nella puntata che andrà in onda in prima serata sul piccolo schermo nella serata di sabato 2 aprile.

Amici, terza puntata del serale: la squadra di Peparini perde la prima sfida

C'è grande attesa per vedere in televisione la terza puntata del talent show. In base alle indiscrezioni diffuse in rete, la prima sfida è stata persa dalla squadra composta da Veronica Peparini e Anna Pettinelli, che hanno dovuto rinunciare a un ballerino del loro team.

Nelle restanti due sfide la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha perso una manche, così come quella di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. In base alle ultime due competizioni, Leonardo e Nunzio sono finiti al ballottaggio. L'unica cosa certa, al momento, è che nella scuola verrà eliminato un ballerino di latino. Non resta che attendere la serata di sabato 2 aprile per scoprire ulteriori novità e dettagli riguardo quello che è accaduto nello studio di Amici nella registrazione di mercoledì 30 marzo e scoprire chi continuerà la sua corsa verso la finalissima.