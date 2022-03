Il successo della soap opera Il Paradiso delle Signore continua a essere inarrestabile. Nel corso dell’episodio che andrà in onda su Rai 1 venerdì 8 aprile 2022 Marco di Sant’Erasmo, (Moisé Curia) dopo l’avvicinamento amoroso a Stefania Colombo (Grace Ambrose), seppur con fatica lascerà Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), proprio quando avrebbero dovuto rendere ufficiale la loro relazione.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntata 8 aprile: Marco mette la parola fine alla sua storia d’amore con Gemma

Dalle anticipazioni riguardanti i colpi di scena che movimenteranno la 145esima puntata dello sceneggiato, in programmazione sul piccolo schermo venerdì 8 aprile dalle ore 15:55 circa, si evince che Stefania, dopo essersi fatta consolare nuovamente dalla madre Gloria (Lara Komar), non farà altro che pensare a Marco e a quello che è successo tra loro.

Intanto quest’ultimo sarà parecchio combattuto, poiché non saprà in che modo comportarsi non appena sua zia Adelaide inviterà Ezio (Massimo Poggio), Veronica (Valentina Bartolo) e Stefania a mettere piede a Villa Guarnieri per l’ufficializzazione del suo fidanzamento con Gemma. Il giovane di Sant’Erasmo, soprattutto, entrerà in crisi per la scelta della contessa di agire senza prima confrontarsi con lui.

Poco prima della cena Marco troverà il coraggio di prendere la sua decisione, visto che metterà la parola fine alla sua storia d’amore con Gemma: l’accaduto farà sentire in evidente imbarazzo i rispettivi familiari della coppia.

Flavia fa credere alla figlia Ludovica di avere una malattia, Serena sacrifica il tempo con Vittorio per stare con la madre e Dante

Nel contempo Flavia (Magdalena Grochowska) continuerà a non mollare la presa, dato che sarà sempre più decisa a far lasciare la figlia Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti). Questa volta, però, la signora Brancia di Montalto potrà contare sulla collaborazione della sua alleata Fiorenza (Greta Oldoni).

Per merito di quest’ultima Flavia attuerà il suo piano, raccontando una grossa menzogna alla figlia sulla sua salute, visto che le farà credere di avere una seria malattia.

Successivamente i riflettori saranno puntati ancora su Serena (Giulia Patrignani), che a sorpresa sceglierà di sacrificare parte del suo tempo che avrebbe dovuto trascorrere in compagnia dello zio Vittorio (Alessandro Tersigni), per stare con la madre Beatrice (Caterina Bertoni) e Dante (Luca Bastianello): la reazione del direttore Conti, al gesto inaspettato della nipote, non si farà di certo attendere, dato che sarà abbastanza forte.