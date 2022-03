La nuova stagione tv 2022/2023 delle reti Mediaset sarà caratterizzata anche da un bel po' di fiction che andranno in onda in prime time su Canale 5.

Tra queste spiccano dei graditissimi ritorni che, sicuramente non deluderanno il pubblico, tra cui Buongiorno mamma 2, la seguitissima Serie TV con protagonista Raoul Bova, riconfermata nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset dopo il grande successo di ascolti della prima stagione.

Confermata Buongiorno mamma 2 con Raoul Bova: anticipazioni fiction Mediaset 2022/2023

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle fiction Mediaset per la stagione tv 2022/2023 prevedono il ritorno di Buongiorno mamma 2, la serie tv che ha visto protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, la quale tornerà in onda con un nuovo ciclo di appuntamenti in prima visione assoluta.

Alla luce del grande successo di ascolti ottenuto con la prima serie, seguita da una platea di oltre tre milioni e mezzo di spettatori e picchi di oltre il 17% di share, la fiction è stata riconfermata per una seconda stagione che si preannuncia già imperdibile per i fan.

Al momento non si conosce ancora la data esatta di inizio di Buongiorno mamma 2, la cui messa in onda è prevista nel corso della prossima stagione televisiva in partenza a settembre.

Luce dei tuoi occhi 2 ci sarà, la conferma di Anna Valle: anticipazioni fiction 2022/2023

Ma questa non è l'unica fiction che tornerà sulle reti del Biscione. Le anticipazioni infatti rivelano che per la stagione tv 2022/2023, ci sarà spazio anche per il sequel di Luce dei tuoi occhi.

La fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, dopo aver conquistato una media di oltre 3,3 milioni di spettatori a settimana, ha meritato la riconferma e quindi sarà riproposta con una seconda stagione ricca di colpi di scena e di sorprese per Emma.

A confermare la realizzazione di Luce dei tuoi occhi 2, è stata l'attrice Anna Valle in una recente intervista, dove ha svelato che le riprese sarebbero cominciate a breve.

Sabrina Ferilli, dopo il successo a Mediaset torna di nuovo in Rai

Occhi puntati anche su Sabrina Ferilli, considerata la punta di diamante della fiction Mediaset. Per lei si era parlato di un nuovo prodotto destinato alla prima serata di Canale 5, per la regia di Ricky Tognazzi e Simona Izzo, alla luce del successo di "Svegliati amore mio", la serie proposta quest'anno.

Ad oggi, però, l'unica certezza è che Sabrina Ferilli sarà impegnata anche in una nuova fiction destinata alla prima serata di Rai 1. Si chiama "Gloria" e sarà trasmessa in prima serata nel corso della prossima stagione tv 2022/2023.

Ci saranno nuovi impegni anche con la rete ammiraglia Mediaset? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.