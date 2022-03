Le anticipazioni sulle fiction Rai previste per la stagione tv 2022/2023 rivelano che saranno un bel po' i titoli che andranno in onda in prime time sulla rete ammiraglia.

Tra questi spiccano dei "classici" che sono entrati ormai nel cuore di milioni di spettatori, come nel caso di Che Dio ci aiuti 7 con Elena Sofia Ricci, ma ci sarà spazio anche per la riconferma di Mina Settembre 2, la seguitissima fiction con Serena Rossi, che ha sbancato gli ascolti con la prima stagione.

Che Dio ci aiuti 7 ci sarà: anticipazioni fiction Rai 2022/23

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sulle nuove fiction previste per la stagione tv 2022/2023 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno delle avventure di Suor Angela.

Elena Sofia Ricci sarà nuovamente la protagonista di Che Dio ci aiuti 7, la fortunata Serie TV del prime time di Rai 1, che continua ad appassionare una media di oltre cinque milioni e mezzo di fedelissimi spettatori.

Per questa settima stagione, non si esclude che possa arrivare nel cast anche l'attore sex symbol, Can Yaman che lo scorso anno aveva partecipato come guest-star dell'ultima puntata del sesto capitolo. Gli sceneggiatori di questa fiction, non avevano escluso a priori un coinvolgimento di Can Yaman anche nella settima stagione.

Tornando Un passo dal cielo 7 e Lolita Lobosco 2

Inoltre, tra le fiction che sono state riconfermate per la prossima stagione televisiva della tv di Stato, spicca anche Il Commissario Ricciardi 2, la serie poliziesca con Lino Guanciale, ambientata a Napoli.

Occhi puntati anche sulla riconferma di Un passo dal cielo 7, la fiction con Daniele Liotti e Giusy Buscemi che lo scorso anno non ha deluso le aspettative dei telespettatori, confermando il boom di ascolti delle stagioni precedenti e meritandosi così questa promozione nella stagione tv 2022/2023.

Spazio anche alle nuove indagini di Lolita Lobosco, la fiction con protagonista Luisa Ranieri, da molti considerata la risposta femminile al Commissario Montalbano (interpretata dal marito Luca Zingaretti).

Anche per Lolita Lobosco, ci sarà una seconda stagione e quindi un nuovo ciclo di episodi inediti che occuperanno la fascia del prime time di Rai 1.

Confermata Mina Settembre 2 nella stagione tv 2022/2023

Grande attesa anche per il ritorno di Mina Settembre 2, la serie tv nata dai romanzi di Maurizio De Giovanni che vede protagonista Serena Rossi.

La prima stagione ha registrato un boom di spettatori, con picchi di 7 milioni a puntata e oltre il 30% di share.

Numeri che hanno spinto la Rai a confermare la fiction con una seconda stagione: attualmente, come testimoniano alcuni scatti social di Serena Rossi, sono in corso le riprese di Mina Settembre 2, che troverà spazio nella programmazione della stagione 2022/2023.