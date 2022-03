A Uomini e donne è ormai scontro tra Tina Cipollari e la dama 80enne Pinuccia. La dama di Vigevano è finita in lacrime dopo l'ennesimo attacco di Tina. Questa volta però, gran parte del pubblico concorda con l'opinionista. Sui social sono molti a criticare Pinuccia, per il suo modo arrogante e supponente e per il fatto che tratti male il povero Alessandro. "Si sente la star di U&D", ha scritto qualcuno, riferendosi proprio a Pinuccia.

A U&D Tina difende Alessandro e accusa Pinuccia: lei in lacrime

A Uomini e donne ormai è chiaro che a Tina Cipollari non vada a genio la signora Pinuccia.

Tutto a causa degli atteggiamenti arroganti della dama nei confronti di Alessandro, il 90enne con la passione per le canzoni di Vasco Rossi. Pinuccia e Alessandro si conoscono da settembre ma tra loro non è scoccato l'amore, almeno da parte di Alessandro. Il 90enne non ha sentito le farfalle nello stomaco e per Pinuccia sente solo affetto. Una bella amicizia insomma. Peccato che Pinuccia non abbia intenzione di accettare questa cosa e, con fare non proprio pacato, cerchi in tutti i modi di boicottare le eventuali conoscenze di Alessandro, così come successo in una delle ultime puntate. Ed ecco che Tina è scesa in campo per difendere Alessandro, accusando senza remore la signora Pinuccia che è finita in lacrime.

Tina sbotta contro Pinuccia: 'È inutile che ti lamenti'

Di certo Tina Cipollari non si fa problemi a dire ciò che pensa, nemmeno se di fronte ha una persona di una certa età come Pinuccia. L'opinionista ha ripreso la dama di Vigevano nel momento in cui ha cercato di convincere Alessandro a non uscire con la nuova dama scesa appositamente per lui.

Insomma, Pinuccia cerca di mettere i bastoni tra le ruote al 90enne ed è qui che Tina è intervenuta, attaccando Pinuccia e accusandola di voler comandare Alessandro: "Lo hai trattato male Pinuccia e hai sbagliato, inutile che poi ti lamenti". Pinuccia ha sempre sostenuto di voler bene al cavaliere ma in tutta risposta Tina ha sbottato: "Sai quando gli vuoi bene?

Quando ti fa comodo a te". Insomma, secondo l'opinionista, a Pinuccia interessa solo che Alessandro sia a sua disposizione quando vuole lei.

Pinuccia lascia lo studio dopo aver discusso con Tina, e Alessandro… #UominieDonne pic.twitter.com/M8ZYJaTEIj — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 2, 2022

Anche il web contro Pinuccia: 'Si sente la star di U&D''

Un giudizio molto duro che ha fatto finire la dama 80enne in lacrime. La donna è poi uscita dallo studio, seguita da Maria De Filippi e da Alessandro che, essendo un gentiluomo, ha voluto rincuorare l'amica. Sul web, la stragrande maggioranza del pubblico è dalla parte di Tina Cipollari. Nonostante i suoi modi irruenti, in questa occasione pare aver ragione.

Anche i telespettatori vedono nel comportamento di Pinuccia qualcosa di strano. Insomma, è chiaro a tutti che sia arrogante e supponente e in molti pensano che la donna si sia un po' montata la testa visto che è in Tv.

Scorrendo i commenti apparsi su Twitter si legge: "Ormai lei si sente la star di U&D", mentre anche altri sostengono l'opinionista.