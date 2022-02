Emergono le prime conferme sul piano fiction Rai per la stagione tv 2022/2023. In queste ore, infatti, sono emerse le anticipazioni su quelli che saranno i titoli che verranno messi in cantiere nel corso dei prossimi mesi e destinati poi alla messa in onda sulla rete ammiraglia Rai, durante la stagione televisiva che sta per arrivare.

Tra le riconferme spiccano quelle di Cuori 2 e Un passo dal cielo 7, due serie amatissime dagli spettatori, che torneranno in onda con nuovi episodi in prima visione assoluta.

Fiction Rai, anticipazioni 2022/2023: il ritorno di Cuori 2 in prime time

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle fiction Rai previste per la stagione tv 2022/2023 rivelano che è stato dato il via libera alla messa in cantiere di un nuovo ciclo di appuntamenti con Cuori 2, la serie medical con Pilar Fogliati e Daniele Pecci che, nel corso delle puntate della prima stagione, ha registrato una costante crescita di spettatori.

La fiction, infatti, ha conquistato l'attenzione di circa 4 milioni di spettatori a serata con picchi di share del 20%. Numeri che hanno spinto i vertici di Rai Fiction a confermare la seconda stagione che sarà trasmessa sempre in prime time.

Ottime notizie anche per i fan di Un passo dal cielo, la Serie TV con Daniele Liotti e Giusy Buscemi che tornerà in onda con le puntate inedite della settima stagione in prima visione assoluta.

Confermato Un passo dal cielo 7 e Che Dio ci aiuti 7

Anche in questo caso si tratta di una riconferma dettata in primis dagli ottimi ascolti che, nel corso di questi anni, la serie ha saputo conquistare con picchi che hanno toccato e superato la soglia dei 5 milioni di spettatori anche con la sesta stagione.

Le anticipazioni sulle nuove fiction Rai per la stagione tv 2022/2023, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Che Dio ci aiuti 7, la serie con protagonisti Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi, che ritornerà in prime time con nuove puntate in prima visione assoluta.

Lino Guanciale ritorna con Il Commissario Ricciardi: anticipazioni fiction Rai 2022/2023

Tra le riconferme, inoltre, spicca anche quella de Il Commissario Ricciardi 2, la serie poliziesca ambientata a Napoli che vede protagonista Lino Guanciale.

Per la nuova stagione, la Rai punterà anche su titoli nuovi di zecca che andranno ad arricchire l'offerta della prima serata generalista.

Tra i titoli già approvati spunta un remake de Il Conte di Montecristo che sarà prodotto da Palomar e un ciclo di film-tv dedicati alle grandi donne che hanno fatto la storia del nostro Paese, tra cui Alda Merini.

Spazio anche alla realizzazione de La Storia, una nuova fiction tratta dall'omonimo romanzo di Elsa Morante.