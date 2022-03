Antonio Medugno ha rilasciato un'intervista a SuperGuida Tv. Il 24enne campano ha rivelato chi voleva vincesse il GFVip 6. Ma non solo, il tiktoker ha lanciato anche una frecciatina all'ex coinquilino Barù per come si è comportato nei confronti di Jessica Selassié.

Jessica e Barù, secondo Antonio non c'è futuro

All'interno della casa di Cinecittà, Antonio Medugno aveva mostrato un certo interesse per Jessica Selassié. Tuttavia, tra i due non si è mai concretizzato nulla per volere della Principessa: "Jessica mi piaceva molto caratterialmente, però, ha messo subito le cose in chiaro".

Come spiegato dall'ex gieffino, la più grande delle sorelle Selassié è di una dolcezza disarmante. In un secondo momento, Medugno è diventato amico sia di Barù che di Jessica. A tal proposito ha ammesso di avere dato moltissimi consigli alla coinquilina su come comportarsi con il food blogger toscano: "Non riuscivo a non comprendere perché lui non cedeva alle avances". Sulla base di quanto dichiarato, Antonio ha lanciato una velata frecciatina a Barù: "Lui è il tipico uomo che lancia il sasso e nasconde la mano".

Il tiktoker ha spiegato di avere più volte messo in guardia Jessica consigliandole di aprire gli occhi. In merito ad un ipotetico futuro tra Jessica e Barù, Medugno ha ammesso: "Non è un problema di telecamere.

Non c'è l'interesse a far nascere qualcosa".

La verità su Clarissa Selassié

Prima di entrare nella casa di Cinecittà, si è mormorato di un presunto flirt tra Antonio Medugno e Clarissa Selassié. A tal proposito il 24enne ha rivelato che non ha alcun intenzione di intraprendere una relazione. L'ex gieffino ha confidato di avere ricevuto una brutta delusione al termine del Reality Show.

Dunque, vuole concentrare le forze su sé stesso e sul lavoro.

Tuttavia, Medugno ha riservato parole di affetto e stima per la più piccola delle sorelle Selassié: "Le voglio bene, mi ha aiutato psicologicamente e le devo tanto".

'Volevo vincesse Delia'

Alla domanda su chi avrebbe voluto come vincitore del GFVip, Antonio Medugno ha dichiarato: "Volevo vincesse Delia".

I due all'interno della casa di Cinecittà avevano instaurato un bellissimo rapporto. Il fatto di voler vedere la compagna di Alex Belli trionfare, non significa che Jessica Selassié non meritasse la vittoria: "Ha una avuto una rinascita personale. Sono contento che sia stata premiata dal pubblico".

Archiviato il GFVip 6, Antonio Medugno ha ammesso di non essere pronto per un nuovo reality show come l'Isola dei Famosi. Al tempo stesso, il 24enne campano ha lanciato anche un appello a Maria De Filippi: "Mi affascina l'idea di tornare in tv come tronista".